Правда, что "когда-то в Венеции было сухо, а дома строились вовсе не на сваях"?

Основной проблемой при строительстве в Венеции является мягкий и неустойчивый грунт. Чтобы решить эту проблему, строители в Венеции использовали деревянные сваи. Сваи заглубляли в грунт до тех пор, пока они не достигали более твёрдого слоя глины. Эти сваи, обычно изготовленные из лиственных пород дерева, таких, как дуб, лиственница, ольха или бук, обеспечивали надёжное и устойчивое основание для строений. Древесина стала идеальным материалом для фундамента, поскольку погруженная в воду древесина не подвергалась воздействию воздуха, что предотвращало разрушение и гниение. Кроме того, древесина обеспечивала прочную, но гибкую опору, способную противостоять постоянному движению приливов и отливов.

Поверх свай строили платформу из кирпича и извести, которая служила основанием здания. Подробно про процесс строительства зданий в Венеции, каким образом для этого использовались сваи, и почему свай не видно во время чистки каналов, можно прочитать здесь и здесь. Стены также возводились из кирпича, а затем штукатурились и иногда украшались мозаикой или мрамором. Каналы Венеции были созданы, когда поселенцы хотели расширить и укрепить острова. Они осушили часть лагуны, прорыли каналы и создали берега с помощью деревянных кольев. Каналы Венеции издавна использовались для транспортировки и защиты.