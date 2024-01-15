Правда, что "излучение Wi-FI опасно для здоровья, и от него можно защититься при помощи серебра"?

Тeiginiai

“Излучение Wi-FI опасно для здоровья, но защититься от него можно, если носить с собой серебряную монету”.

Вердикт

Утверждение о том, что излучение Wi-Fi опасно для здоровья, не подтверждается научными данными, а идея о защите с помощью серебряной монеты не имеет научной основы и кажется мифом или недоразумением. Наш вердикт: видеоролик ничто иное, как манипуляция и фейк.

Комментарий Детектор лжи

Излучение Wi-Fi и здоровье: Излучение Wi-Fi, которое является формой неионизирующего излучения, в целом считается безопасным для здоровья человека при обычном использовании. Wi-Fi работает на частотах 2,4 ГГц или 5 ГГц, которые значительно ниже частот, способных вызвать ионизацию атомов и молекул в теле человека, что может привести к повреждению ДНК и развитию рака. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие регулирующие органы признают, что на данный момент нет убедительных доказательств того, что излучение Wi-Fi представляет какую-либо опасность для здоровья.