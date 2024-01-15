Правда, что "излучение Wi-FI опасно для здоровья, и от него можно защититься при помощи серебра"?

Тeiginiai
“Излучение Wi-FI опасно для здоровья, но защититься от него можно, если носить с собой серебряную монету”.
Вердикт
Утверждение о том, что излучение Wi-Fi опасно для здоровья, не подтверждается научными данными, а идея о защите с помощью серебряной монеты не имеет научной основы и кажется мифом или недоразумением. Наш вердикт: видеоролик ничто иное, как манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Излучение Wi-Fi и здоровье: Излучение Wi-Fi, которое является формой неионизирующего излучения, в целом считается безопасным для здоровья человека при обычном использовании. Wi-Fi работает на частотах 2,4 ГГц или 5 ГГц, которые значительно ниже частот, способных вызвать ионизацию атомов и молекул в теле человека, что может привести к повреждению ДНК и развитию рака. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие регулирующие органы признают, что на данный момент нет убедительных доказательств того, что излучение Wi-Fi представляет какую-либо опасность для здоровья.
Агентство по охране здоровья Великобритании (на сегодняшний день в составе Public Health England) провело крупнейшие и наиболее полные исследования по оценке воздействия на детей радиочастотных электромагнитных полей от беспроводных компьютерных сетей. Это агентство пришло к выводу, что радиочастотное облучение значительно ниже рекомендуемых максимальных уровней и что “нет причин, по которым Wi-Fi не следует продолжать использовать в школах и других местах”.
Защита серебряной монетой: Утверждение о том, что ношение с собой серебряной монеты может защитить от излучения Wi-Fi, не имеет научного обоснования. Серебро, как и любой другой металл, может отражать или экранировать электромагнитное излучение, но эффективность такой защиты зависит от множества факторов, включая толщину и размер металла, а также частоту и интенсивность излучения. Однако ношение небольшой серебряной монеты не окажет заметного влияния на уровень или воздействие излучения Wi-Fi, учитывая его характеристики и распространение.
Сторонники конспирологических теорий также любят высказываться на тему опасности сетей 5G. Однако все страшилки об опасности сетей 5G являются не более чем выдумками сторонников конспирологических теорий и основываются на предположениях, недоказанных фактах. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц. В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) также сообщает, что доказательств негативного влияния 5G на здоровье людей нет.
- Источники
- Энциклопедия Британника – как действуют сети Wi-Fi
- Радиоволны Wi-Fi и их влияние на здоровье человека
- Всемирная организация здравоохранения – электромагнитные поля и здоровье населения
- Правительство Канады – радиочастотная энергия и безопасность
- Всемирная Организация Здравоохранения – доказательств вреда от 5G не существует
- Международная комиссии по защите от излучения определяет 5G-сигнал как безопасный
- Технология Wi-Fi и влияние на здоровье человека: краткий обзор современных знаний
- Электромагнитные поля – фактор риска для появления онкологии?