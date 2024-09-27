Teiginiai
В видео и в описании к нему утверждается, что изделия из пшеничной муки называют „белой смертью“ не только из-за глютена, но и из-за содержания гербицидов, солей алюминия и других вредных веществ. Исключение их из рациона может улучшить здоровье, особенно при аутизме и аутоиммунных заболеваниях. На видео Людмила Фионова утверждает, что хлеб, производимый в России, это, по сути, муляж еды, который делается с помощью химических добавок. В результате употребления таких продуктов иммунный статус у стариков лучше, чем у детей.
Verdiktas
Данное видео – это набор лживых заявлений, не имеющих научных оснований и эксплуатирующих желания и страхи людей, касающиеся правильного питания и собственного здоровья. Стоит знать, что гербициды и соли алюминия в пшеничной муке контролируются на безопасных уровнях, глютен опасен только для людей с его непереносимостью, а исключение пшеничной муки без медицинских показаний из диеты не имеет научно доказанных преимуществ и может лишить организм важных питательных веществ.
Melo detektoriaus komentaras
Заявления в видео о том, что изделия из пшеничной муки — это „белая смерть“, не только вводит зрителя в заблуждение, но и противоречит основным фактам и вводит в заблуждение. Рассмотрим основные моменты, которые упоминаются в видео и в описании к нему.
Гербициды, в частности, глифосат, широко применяются в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками. Однако их использование строго регулируется, и в муке его содержание контролируется. Исследования показывают, что остаточные количества глифосата в пищевых продуктах крайне малы и безопасны для человека. В рамках допустимых норм, утвержденных такими организациями, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство по безопасности продуктов, опасности для здоровья при употреблении продуктов из пшеницы нет.
Соли алюминия могут использоваться в процессе хранения зерна, но их содержание в готовых продуктах также строго регулируется и контролируется. Алюминий встречается повсеместно. Это третий по распространенности химический элемент на земле. Он есть в пище, воде и даже в воздухе. Алюминий и его химические соединения используются для пищевых упаковок и в вакцинах. Но его уровень во всех продуктах, связанных с приемом пищи и лекарственных средств, считается безопасным. Это же касается и качественной алюминиевой посуды, используемой при приготовлении пищи. В целом, нет доказательств, что употребление продуктов из пшеничной муки с содержанием алюминия представляет какую-либо значительную угрозу здоровью.
Глютен – белок, содержащийся в пшенице, который действительно может вызывать проблемы. Однако, это касается лишь тех, кто страдает от целиакии или непереносимости глютена. Около 1 проц. населения в мире страдает от данного недуга. Его причины остаются неясными, но есть статистические доказательства генетической предрасположенности. Подробнее непереносимости глютена можно прочитать, например, здесь или здесь. У остальных людей он не вызывает никаких негативных последствий. Утверждения, что исключение глютена полезно для всех, научно необоснованны. Более того, отказ от продуктов, содержащих пшеницу, может лишить организм важных витаминов и минералов.
Научных доказательств того, что исключение пшеничной муки из рациона улучшает состояние при аутизме или аутоиммунных заболеваниях, не существует. Стоит напомнить, что аутизм – это расстройство, появляющееся в детстве и влияющее на всю жизнь, вызывая серьезные социальные, коммуникативные и поведенческие проблемы. Это миф, основанный на недоказанных гипотезах. Лечение таких состояний должно проходить под наблюдением врача, и диета может быть важным, но не универсальным инструментом в терапии.
Наконец, утверждения о том, что хлеб в России является „муляжом еды“ и производится с химическими добавками, не подтверждаются научными данными. Производство пищевых продуктов, включая хлеб, в России регулируется законодательством, и существует контроль качества на всех этапах, от выращивания зерна до выпуска готовой продукции. В России за качество и безопасность пищевой продукции отвечает Роспотребнадзор, не допускающий на российский рынок продукты, не соответствующие нормам. Многие помнят, что иногда данная структура является политическим инструментом Кремля по недопуску зарубежных продуктов на российский рынок. Однако, такой подход не используется для продуктов, произведенных внутри России.
Таким образом, видео и описание к нему содержат ряд необоснованных и вводящих в заблуждение утверждений, основанных на страхах и мифах, а не на фактах. Никто не отрицает важности правильного питания. Однако, исключение пшеничной муки без объективных причин может нанести вред организму, лишив его ценных питательных веществ.