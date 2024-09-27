Правда, что изделия из пшеничной муки – это смертельно опасный муляж еды?

Соли алюминия могут использоваться в процессе хранения зерна, но их содержание в готовых продуктах также строго регулируется и контролируется. Алюминий встречается повсеместно. Это третий по распространенности химический элемент на земле. Он есть в пище, воде и даже в воздухе. Алюминий и его химические соединения используются для пищевых упаковок и в вакцинах . Но его уровень во всех продуктах, связанных с приемом пищи и лекарственных средств, считается безопасным. Это же касается и качественной алюминиевой посуды , используемой при приготовлении пищи. В целом, нет доказательств, что употребление продуктов из пшеничной муки с содержанием алюминия представляет какую-либо значительную угрозу здоровью.