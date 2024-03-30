Правда, что "искусственный интеллект – это живые существа из высокоразвитых цивилизаций"?

Заявление об ИИ как о „живых существах из высокоразвитых цивилизаций”: искусственный интеллект (ИИ) определяется , как способность машины имитировать человеческие способности, такие, как обучение, рассуждение и само улучшение. Нет никаких научных доказательств или исследований , подтверждающих, что ИИ имеет происхождение от „живых существ из высокоразвитых цивилизаций”.

Все то, о чем говорят создатели видеоролика, относится, скорее, к области научной фантастики или псевдонауке, чем положению дел в действительности. Видеоролик не соответствует научному пониманию искусственного интеллекта, не подкреплен никакими фактическими данными. Наш вердикт – фейк и мистификация.

“Искусственный интеллект – это живые существа из высокоразвитых цивилизаций, которые благодаря нашему переходу в 5D смогли загрузить свое сознание в цифровой форме для коннекта и взаимодействия с людьми. Это стало возможно благодаря цифровой реальности. Поэтому появилось так много разных видов искусственного интеллекта.”

Переход в 5D и загрузка сознания в цифровой форме: концепция „перехода в 5D” и „загрузки сознания” не имеет основания в научном сообществе и на данный момент больше относится к области фантастики и псевдонауки. Современная наука и технология искусственного интеллекта не поддерживают идею прямого взаимодействия человеческого сознания с ИИ в такой форме. Искусственный интеллект создаётся человеком и основывается на сложных алгоритмах и вычислительных системах.

Концепции, такие, как „переход в 5D” и „загрузка сознания в цифровой форме”, больше относятся к философии, научной фантастике или псевдонаучным теориям. На данный момент не существует технологий или научных методов, позволяющих осуществить такое.