Правда, что "искусственное сознание Джеки предсказало, что мир ждет катастрофа"?

Территория планеты будет непригодной для проживания людей. По расчетам Джеки, по всему миру останется всего лишь 243 безопасных участка средней площадью по 150 квадратных километров каждый, что, кстати, совпадает с расчетами из неопубликованной части доклада “О проблемах и последствиях изменения глобального климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем”, опубликованном в 2014 году. Так вот, исходя из его расчетов, например, в США останется всего лишь четыре таких участка, в России – 5, в Великобритании – 1, в Китае – 2. В каждом городе (участке) сможет разместиться всего лишь 33 миллиона человек.

Автором апокалиптического прогноза, озвученного в видеоролике, является “Джеки”. Мы выяснили, что Джеки — это якобы искусственное сознание, созданное в течение полугода компанией XP NRG. Главой компании является Игорь Михайлович Данилов, бывший массажист, на данный момент лидер секты “АллатРа”. “АллатРа” – международная секта, которая приобрела известность антисемитскими теориями, идеей объединения славян, распространением диких конспирологических теорий. Нет, подчеркиваем, НИКАКИХ фактов, которые бы подтверждали создание и существование искусственного сознания “Джеки”. Что есть – так туманные, неубедительные заявления, анонимных и полу анонимных экспертов, скорее всего связанных с самой “АллатРа” об экспертизе “Джеки”. С работами действительно существующих ученых с мировым именем, научных институтов о том, как изменение климата и подъем уровня вод мирового океана вследствие таяния ледников повлияет на жизнь на Земле, можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Наш вердикт: прогнозы, озвученные в данном видеоролике – мистификация, манипуляция и фейк.