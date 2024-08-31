Правда, что „Хьюстонский проект, за которым стояли США, предполагает уничтожение сотен миллионов славян“?

Teiginiai
“Отдельный пункт этого плана – это судьба славянских народов, прямо как у Гитлера в плане Барбаросса. У американцев заложена конкретная цифра – тотальное уничтожение трёхстах миллионов славян вместе с породнившимися с ними евреями. Евреев сперва предполагается использовать в своих интересах для раскола и уничтожения славянских народов, а затем их ждет такая же участь – сказано прямо и недвусмысленно. Евреи идут на уничтожение вместе со славянами: потом скажут, что все они просто не вписались в рынок. Главный метод стравливания народов в междуусобных войнах. Вот цитата из плана („Хьюстонский проект“) - „украинцы будут думать, что борются против России, борются за свою самостоятельность, будут думать, что наконец обрели свободу, в то время как полностью попадут в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто они отстаивают свои национальные интересы, возвращают отобранные у них земли и прочее. Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. В то же время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций. В этой войне дураков славянское быдло будет ослаблять себя и укреплять нас, главных дирижеров смуты, и как бы стоящих в стороне и не участвующих в кровавых событиях,“ – сообщают в видеоролике.
Verdiktas
“Хьюстонский проект“- такая же мистификация, как и „план Даллеса“, который придумали конспирологи и для разжигания национальной розни. Наш вердикт – фейк и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
“Хьюстонский проект“ - такая же популярная в среде сторонников ксенофобных конспирологических теорий выдумка, как и „план Даллеса“. Только „Хьюстонский проект“ появился чуть позже, в конце 90-х годов прошлого столетия, а не в начале 90-х, как „план Даллеса“. Профессор Элиот Боренштейн, который преподает в Нью-Йоркском университете и специализируется в области конспирологии, утверждает, что „Хьюстонский проект“ - это дело рук одного из российских конспирологов, бывшего военного Константина Петрова, который творчески переосмыслил и дополнил собственными измышлениями как мифический „план Даллеса“, так и реально существовавший „Гарвардский проект“. Некоторые конспирологи авторство „Хьюстонского проекта“ приписывают Збигневу Бжезинскому, однако конспирологи ошибаются. Збигнев Бжезинский – американский политолог и государственный деятель польского происхождения являлся советником нескольких президентов США (скончался в 2017 году – ред.) и часто фигурирует в конспирологических теориях в качестве одного из создателей „тоталитарного мирового правительства“. С опровержением подобных теорий можно, например, ознакомиться здесь и здесь. Антисоветские и антироссийские цитаты Бжезинского встречаются только в российской прессе и блогосфере, ни в книгах, ни в выступлениях Бжезинского этих цитат нет. Придуманные и настоящие цитаты Бжезинского много лет регулярно цитируются антизападными пропагандистами и конспирологами из разных стран.
Один из самых популярных, ксенофобских фейков в нынешней России – это „план Даллеса“. Конспирологи ссылаются на Доктрину или „План Аллена Даллеса“ (американского дипломата и разведчика, в 1953 – 61 годах, возглавлявшего Центральное разведывательное управление США – ред.), цитируют якобы фрагменты 20/1 СНБ США („Задачи в отношении России“) от 18 августа 1948 (NSC 20/1 1948). Здесь можно подробно узнать, что на самом деле директива не имеет ничего общего с утверждениями сторонников конспирологических теорий. Наши коллеги из издания provereno.media подготовили разбор того, как появился миф о якобы существовании зловещего „Плана Даллеса“ по уничтожению и моральному разложению Советского Союза. Вкратце: ни „План Даллеса“, ни „Доктрина Даллеса“ в действительности не существовали и не существуют. Все фразы „Плана Даллеса“ можно найти в романе „Вечный зов“ (издание 1981 года) советского писателя Анатолия Иванова. Еще один анализ того, как появился один из самых невероятных живучих конспирологических мифов в нынешней России – „План Даллеса“ – подготовила редакция издания onliner.by. О „Плане Даллеса“, других мифах и теориях несуществующих заговоров против России можно узнать здесь.
Источники
Александр Панченко - „План Даллеса“: теории заговора и моральные паники в постсоветской культуре
Существовал ли „План Даллеса“? И другие теории заговора против России
„План Даллеса“. Откуда взялся самый живучий фейк современности
Говорил ли Бжезинский фразу о новом миропорядке на руинах России?