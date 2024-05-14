Правда, что "хакеры выкрали секретную карту из архивов Ватикана"?

Взлом серверов Ватикана: сведения о взломе серверов Ватикана серьезным группами хакеров были бы широко освещены в международных СМИ и специализированных информационных ресурсах, в том числе самого Ватикана (например, Vatican News и L’Osservatore Romano ). Поиск по надежным источникам, таким, как крупные новостные агентства, не показывает никаких данных о таком масштабном взломе в недавнее время.

Карта с ледяной стеной и вратами Левиафана: Концепция ледяной стены и таинственных территорий за ней напоминает теории плоской Земли, которые давно опровергнуты наукой. Современная наука, основываясь на космических исследованиях и географических данных, подтверждает, что Земля имеет форму геоида или референц-эллипсоида. И, наконец, на территории Антарктиды расположено порядка сотни научных полярных станций и баз различных стран, на которых ведутся научные (в том числе биологические, географические, геологические и метеорологические) исследования. В течение десятков лет на этих научных базах побывали тысячи исследователей, из которых ни один не подтвердил псевдонаучных откровений создателей видеоролика.