2024.05.14 16:51

Правда, что "хакеры выкрали секретную карту из архивов Ватикана"?

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

“Хакеры выкрали секретную карту из архивов Ватикана, которая доказывает, что земля плоская, и ее окружает стена изо льда, в которой есть проход к неизвестным человечеству землям” – сообщает видеоролик, который обсуждают пользователи социальных сетей. Однако, как бы создателям видеоролика ни хотелось доказать, что земля плоская, эта конспирологическая теория легко опровергается.

Teiginiai

“Совсем недавно группа хакеров, взломавшая сервера Ватикана, слила в сеть множество различных данных. Среди них был файл с картой, где видно, как знакомые нам территории окружает загадочная ледяная стена. В самой стене есть проход, обозначенный, как врата Левиафана. За ледяной стеной располагаются неизвестные человечеству земли. Кто там живет – остается загадкой. После этого случая спецслужбы начали зачищать информацию, а хакеры пропали.”

Verdiktas

Видеоролик противоречит научным фактам и, скорее всего, является вымыслом или частью фантастической истории. Научное сообщество единогласно считает, что Земля имеет форму приплюснутого у полюсов геоида, что подтверждается многовековыми исследованиями и современными технологиями. Концепция плоской Земли, окруженной ледяной стеной, отвергается как несостоятельная в свете современных астрономических и физических данных. Наш вердикт – видеоролик, и все. о чем в нем говорится, можно трактовать, как забавную сказку, в которой нет ни слова правды.

Melo detektoriaus komentaras

Взлом серверов Ватикана: сведения о взломе серверов Ватикана серьезным группами хакеров были бы широко освещены в международных СМИ и специализированных информационных ресурсах, в том числе самого Ватикана (например, Vatican News и L’Osservatore Romano). Поиск по надежным источникам, таким, как крупные новостные агентства, не показывает никаких данных о таком масштабном взломе в недавнее время.

Карта с ледяной стеной и вратами Левиафана: Концепция ледяной стены и таинственных территорий за ней напоминает теории плоской Земли, которые давно опровергнуты наукой. Современная наука, основываясь на космических исследованиях и географических данных, подтверждает, что Земля имеет форму геоида или референц-эллипсоида. И, наконец, на территории Антарктиды расположено порядка сотни научных полярных станций и баз различных стран, на которых ведутся научные (в том числе биологические, географические, геологические и метеорологические) исследования. В течение десятков лет на этих научных базах побывали тысячи исследователей, из которых ни один не подтвердил псевдонаучных откровений создателей видеоролика.

Скриншот из социальных сетей

Научные доказательства сферичности Земли:

1) Закат и восход Солнца: Когда Солнце поднимается и садится, мы видим только его верхнюю часть. Это происходит из-за кривизны Земли;

2) Спутниковые снимки и космические полеты: В эпоху космоса спутниковые изображения (В 1972 году была сделана знаменитая фотография “Blue Marble” с борта аппарата Apollo 17 – ред.) Земли четко показывают ее сферическую форму. Астронавты, побывавшие в космосе, также подтверждают, что Земля выглядит как сфера;

3) Навигация и экспедиции: Великие мореплавательные экспедиции, такие, как путешествие Магеллана, показали, что можно обогнуть Землю, вернувшись в исходную точку, что невозможно на плоской земле;

4) Использование солнечных углов для измерения окружности Земли: древние греки, в частности, Эратосфен, использовали изменение углов солнца в разных городах для расчёта окружности Земли;

Спецслужбы и исчезновение хакеров: Утверждение о том, что спецслужбы „начали зачищать информацию”, и об исчезновении хакеров, звучит, как теория заговора, тем более, что нет доказательств, подтверждающих слова авторов видеоролика.

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