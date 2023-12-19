Правда, что "города – это места для утилизации людей"?

Тезисы
“Города, которые сейчас создаются – техногенные города, это места для утилизации людей, это механизм утилизации человечества, потому что возникают роботы и техника, все больше работ выполняют машины, и люди становятся не нужными, то есть их надо утилизировать. Поэтому людей буквально силком сгоняют в города и здесь утилизируют, их здесь просто травят, как крыс, а чтобы они не бухтели – развлекают чемпионатами мира, клоунадой, певцами, актерами, танцорами и так далее. Только чтобы ты был в городе, чтобы ты здесь был утилизирован – раком, диабетом, врачебными делами и прочим,” – говорится в видеоклипе.
Вердикт
Видеоролик содержит ряд конспирологических теорий, не подтвержденных научными данными или достоверными источниками. Такие теории основаны на предположениях и личных мнениях, а не на фактически проверяемой информации. В видеоролике мы можем услышать ряд обобщений, которые не всегда соответствуют действительности. Например, появляется утверждение, что все города являются техногенными, и что все люди, живущие в городах, становятся ненужными, а это не правда. Такие обобщения могут быть и неверными, и неточными. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
1) В современном мире города действительно становятся более технологически развитыми, и в них активно внедряются роботы и автоматизация. Это приводит к изменению рынка труда, где некоторые профессии устаревают, а новые появляются. Хотя мегаполисы приносят множество преимуществ, таких, как технологический прогресс и экономический рост, они также связаны с рядом рисков и проблем, включая перенаселение, социально-экономические потрясения, психологические проблемы и технические угрозы. Однако нет никаких доказательств или научных исследований, подтверждающих, что целью создания таких городов является “утилизация” людей. “Утилизация” людей – это конспирологическая теория.
2) Существует глобальный тренд урбанизации, когда люди переезжают в города в поисках работы, образования и лучшего качества жизни. Процесс урбанизации является скорее социально-экономическим явлением, чем принудительной политикой. Так, на протяжении 20-го и 21-го веков продолжалось экономическое развитие, и рост населения способствовал появлению мегаполисов — скопления городских центров, которые могут простираться на десятки миль. С данными Всемирного Банка, о увеличении городского населения и сокращения сельского по всему миру можно ознакомиться здесь. Ниже можно найти прогноз Организации Объединенных наций по увеличению городского населения. На данный момент как минимум 55 процентов населения мира проживает в городских районах, и ожидается, что к 2050 году эта доля увеличится до 68 процентов. Согласно данным Организации Объединенных Наций, рост мирового населения может добавить еще 2,5 миллиарда человек в городские районы к 2050 году, причем почти 90 процентов этого прироста придется на Азию и Африку. Одним из показателей уровня жизни является доля городского населения, живущего в трущобах. Согласно самым последним глобальным оценкам, чуть менее одного из трех городских жителей проживали в семьях, живущих в трущобах. Однако с течением времени в большинстве стран доля городского населения, живущего в трущобах, снижается.
Чтобы гарантировать, что выгоды урбанизации полностью распределяются и инклюзивны, политика управления ростом городов должна обеспечивать доступ к инфраструктуре и социальным услугам для всех, уделяя особое внимание потребностям городской бедноты и других уязвимых групп в жилье, образовании, здравоохранении, достойной работе и безопасной окружающей среде.
3) “Утилизация” через болезни и медицину: утверждение о том, что в городах людей специально “утилизируют” через различные заболевания, не имеет научного обоснования. Рак, диабет и другие заболевания связаны с множеством факторов, включая образ жизни, генетику и окружающую среду, но не с целенаправленной утилизацией.
Согласно данным ВОЗ, факторами риска развития раковых заболеваний являются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание, низкий уровень физической активности и загрязнение воздуха. Также факторами риска появления рака могут быть некоторые хронические инфекции, и в странах с низким и средним уровнем дохода эта проблема стоит особенно остро. В 2018 г. примерно 13% случаев рака, диагностированных во всем мире, были ассоциированы с канцерогенными инфекциями, такими как ВПЧ (вирус папилломы человека), гепатит B, гепатит C и вирус Эпштейна-Барра. Вирусы гепатита B и C и некоторые типы ВПЧ повышают риск развития рака печени и рака шейки матки соответственно. ВИЧ-инфекция также значительно повышает риск развития некоторых форм рака, в частности, рака шейки матки.
- Источники
- Урбанизация – что это такое
- По прогнозам ООН, к 2050 году 68% населения мира будет жить в городских районах
- Процесс урбанизации – его причины
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- Происхождение мегапололисов
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- Общие вопросы о причинах рака