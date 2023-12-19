Правда, что "города – это места для утилизации людей"?

1) В современном мире города действительно становятся более технологически развитыми, и в них активно внедряются роботы и автоматизация. Это приводит к изменению рынка труда, где некоторые профессии устаревают , а новые появляются. Хотя мегаполисы приносят множество преимуществ, таких, как технологический прогресс и экономический рост, они также связаны с рядом рисков и проблем , включая перенаселение, социально-экономические потрясения, психологические проблемы и технические угрозы. Однако нет никаких доказательств или научных исследований, подтверждающих, что целью создания таких городов является “утилизация” людей. “Утилизация” людей – это конспирологическая теория.

2) Существует глобальный тренд урбанизации, когда люди переезжают в города в поисках работы, образования и лучшего качества жизни. Процесс урбанизации является скорее социально-экономическим явлением, чем принудительной политикой. Так, на протяжении 20-го и 21-го веков продолжалось экономическое развитие, и рост населения способствовал появлению мегаполисов — скопления городских центров, которые могут простираться на десятки миль. С данными Всемирного Банка, о увеличении городского населения и сокращения сельского по всему миру можно ознакомиться здесь. Ниже можно найти прогноз Организации Объединенных наций по увеличению городского населения. На данный момент как минимум 55 процентов населения мира проживает в городских районах, и ожидается, что к 2050 году эта доля увеличится до 68 процентов. Согласно данным Организации Объединенных Наций, рост мирового населения может добавить еще 2,5 миллиарда человек в городские районы к 2050 году, причем почти 90 процентов этого прироста придется на Азию и Африку. Одним из показателей уровня жизни является доля городского населения, живущего в трущобах. Согласно самым последним глобальным оценкам, чуть менее одного из трех городских жителей проживали в семьях, живущих в трущобах. Однако с течением времени в большинстве стран доля городского населения, живущего в трущобах, снижается.