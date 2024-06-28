Правда, что „глобалисты применяют климатическое оружие, чтобы уничтожить урожай и вызвать голод“?

Teiginiai
1) „Начиная с нынешнего 2024 года, глобалисты интенсивно применят климатическое оружие. Везде, и не только в России, но и в Казахстане, Китае, Бразилии были наводнения. Плюс – массовые заморозки в начале мая. Все это делают глобалисты, чтобы уничтожить урожай и создать искусственный голод“.
2) „Четыре всадника Апокалипсиса, четыре периода по два с половиной года. Чума, первый всадник с 2020 по 2022 – это время пандемии коронавируса. Война, второй всадник с 2022 до 2025 – это время войны в Европе и Азии, России против Украины, Китая против Тайваня. Голод – третий всадник, с 2025 и по 2027 – будет голод, после войны. Смерть – четвертый всадник, с 2027 и до 2030 года на Земле будет царить смерть из-за голода и массовой вакцинации“.
Verdiktas
Видеоролики состоят из фрагментов теорий заговора и библейских пророчеств, которые не подтверждаются научными данными. Экстремальные погодные явления и политические конфликты действительно оказывают влияние на мировое общество, но их причины гораздо более сложны и требуют научного и аналитического подхода для их понимания и решения. Управление погодой в глобальном масштабе в настоящее время выходит далеко за рамки человеческих, научных, технологических и логистических возможностей. Наш вердикт – фейк и мистификация.
Melo detektoriaus komentaras
Климатическое оружие и глобалисты: утверждение о применении климатического оружия не подтверждено научными доказательствами. Конспирологические теории о климатическом оружии и „химтрейлах“ не имеют научной основы. Управление погодой в глобальном масштабе в настоящее время выходит далеко за рамки человеческих, научных, технологических и логистических возможностей. Исследования доказывают, что изменения климата в последние десятилетия обусловлены в основном увеличением концентрации парниковых газов, вызванных человеческой деятельностью, а не воздействием каких-либо секретных технологий.
Сторонники конспирологических теорий часто утверждают, что американский проект HAARP может манипулировать погодой и поэтому является климатическим оружием. Однако, на самом деле, HAARP – это американский научно-исследовательский проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. Учёные отмечают, что конспирологические теории сильно переоценивают способности объекта и выходят за рамки естественных наук. Мощность излучения HAARP мала даже в сравнении с разрядом молнии (за сутки в атмосфере вспыхивают 50−100 молний), а энергия солнечного ветра намного выше;
Наводнения и заморозки: наводнения, заморозки и другие экстремальные погодные явления становятся более частыми и интенсивными из-за изменений климата. Однако эти изменения объясняются глобальным потеплением, а не вмешательством каких-либо мифических „глобалистов“, желающих уничтожить или, наоборот, захватить власть над человечеством;
Четыре всадника Апокалипсиса: утверждения о „четырех всадниках Апокалипсиса“ и их связи с реальными событиями, такими, как пандемия COVID-19, войны и будущие голод и смерть, представляют собой „креативную“ интерпретацию библейских пророчеств автором видеоролика и не имеют научной основы. Пандемия COVID-19 и текущие конфликты, такие, как война в Украине, действительно оказали значительное влияние на мир, но связывать их с апокалиптическими пророчествами некорректно и ненаучно;
Голод и массовая вакцинация: голод и другие социальные проблемы могут быть результатом различных факторов, включая войны, экономические кризисы и изменения климата, но нет доказательств того, что это намеренно вызвано „глобалистами“. Массовая вакцинация, напротив, направлена на предотвращение болезней и спасение жизней.
Источники
Изменение климата: угроза благополучию человека и здоровью планеты
Количественная оценка консенсуса экспертов против существования секретной крупномасштабной программы атмосферного распыления
Анализ ионосферных возмущений, связанных с мощными циклонами в Восточной Азии и Северной Америке
Спустя почти три десятилетия теория геоинженерного заговора химтрейлов и HAARP остается популярной, несмотря на отсутствие доказательств и научной основы
Существует ли тектоническое оружие, способное вызывать землетрясение? Война в Украине – что нужно знать
HAARP – программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн
Заговор HAARP: Путеводитель по конспирологическим теория о правительственных исследованиях на Аляске