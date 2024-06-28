2024.06.28 17:37

Правда, что „глобалисты применяют климатическое оружие, чтобы уничтожить урожай и вызвать голод“?

 
ru.DELFI.lt
Ассоциированное фото
Ассоциированное фото
ФОТО: Natalliaskn | Shutterstock

„Глобалисты применяют климатическое оружие, чтобы уничтожить урожай и вызвать голод“, – вот такой видеоролик появился в социальных сетях. Мы решили выяснить, что на самом деле происходит с погодой, а климатическое оружие – правда или вымысел? И вот, что мы выяснили.

Teiginiai

1) „Начиная с нынешнего 2024 года, глобалисты интенсивно применят климатическое оружие. Везде, и не только в России, но и в Казахстане, Китае, Бразилии были наводнения. Плюс – массовые заморозки в начале мая. Все это делают глобалисты, чтобы уничтожить урожай и создать искусственный голод“.

2) „Четыре всадника Апокалипсиса, четыре периода по два с половиной года. Чума, первый всадник с 2020 по 2022 – это время пандемии коронавируса. Война, второй всадник с 2022 до 2025 – это время войны в Европе и Азии, России против Украины, Китая против Тайваня. Голод – третий всадник, с 2025 и по 2027 – будет голод, после войны. Смерть – четвертый всадник, с 2027 и до 2030 года на Земле будет царить смерть из-за голода и массовой вакцинации“.

Verdiktas

Видеоролики состоят из фрагментов теорий заговора и библейских пророчеств, которые не подтверждаются научными данными. Экстремальные погодные явления и политические конфликты действительно оказывают влияние на мировое общество, но их причины гораздо более сложны и требуют научного и аналитического подхода для их понимания и решения. Управление погодой в глобальном масштабе в настоящее время выходит далеко за рамки человеческих, научных, технологических и логистических возможностей. Наш вердикт – фейк и мистификация.

Melo detektoriaus komentaras

Климатическое оружие и глобалисты: утверждение о применении климатического оружия не подтверждено научными доказательствами. Конспирологические теории о климатическом оружии и „химтрейлах“ не имеют научной основы. Управление погодой в глобальном масштабе в настоящее время выходит далеко за рамки человеческих, научных, технологических и логистических возможностей. Исследования доказывают, что изменения климата в последние десятилетия обусловлены в основном увеличением концентрации парниковых газов, вызванных человеческой деятельностью, а не воздействием каких-либо секретных технологий.

Сторонники конспирологических теорий часто утверждают, что американский проект HAARP может манипулировать погодой и поэтому является климатическим оружием. Однако, на самом деле, HAARP – это американский научно-исследовательский проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. Учёные отмечают, что конспирологические теории сильно переоценивают способности объекта и выходят за рамки естественных наук. Мощность излучения HAARP мала даже в сравнении с разрядом молнии (за сутки в атмосфере вспыхивают 50−100 молний), а энергия солнечного ветра намного выше;

Скриншот из социальных сетей

Наводнения и заморозки: наводнения, заморозки и другие экстремальные погодные явления становятся более частыми и интенсивными из-за изменений климата. Однако эти изменения объясняются глобальным потеплением, а не вмешательством каких-либо мифических „глобалистов“, желающих уничтожить или, наоборот, захватить власть над человечеством;

Четыре всадника Апокалипсиса: утверждения о „четырех всадниках Апокалипсиса“ и их связи с реальными событиями, такими, как пандемия COVID-19, войны и будущие голод и смерть, представляют собой „креативную“ интерпретацию библейских пророчеств автором видеоролика и не имеют научной основы. Пандемия COVID-19 и текущие конфликты, такие, как война в Украине, действительно оказали значительное влияние на мир, но связывать их с апокалиптическими пророчествами некорректно и ненаучно;

Голод и массовая вакцинация: голод и другие социальные проблемы могут быть результатом различных факторов, включая войны, экономические кризисы и изменения климата, но нет доказательств того, что это намеренно вызвано „глобалистами“. Массовая вакцинация, напротив, направлена на предотвращение болезней и спасение жизней.​

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии