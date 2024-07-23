Правда, что “глобалисты под видом борьбы с глобальным потеплением придумали план заслонить от людей солнце“?

Teiginiai
„Глобалисты под видом борьбы с глобальным потеплением придумали план заслонить людям солнце“.
Verdiktas
Факты, которые приводятся в видеоролике, искажены и превратно истолкованы сторонниками конспирологических теорий, не имя научного обоснования. Некоторые технологии, такие, как проект SCoPEx, действительно основываются на реальных научных исследованиях, но цели и методы таких проектов создатели видеоролика истолковывают превратно. Более того, хотя Билл Гейтс и являлся одним из спонсоров SCoPEx, эксперимент курировал Гарвардский университет и его ученые. Эксперимент SCoPEx на самом деле не ставил перед собой цель затемнение солнца. Ученые в рамках эксперимента намеревались выпустить в атмосферу нетоксичную пыль для изучения потенциальных рисков геоинженерии — а не для ее фактического тестирования. На данный момент программа ScoPEx закрыта. Наш вердикт: и видеоролик, и информация о проекте SCoPEx подана таким образом, что является ничем иным, как манипуляцией и фейком.
Melo detektoriaus komentaras
1) „Глобалисты хотят заслонить солнце с целью сокращения населения, лишения людей тепла, солнечной энергии, настроения и изменения климата“: это утверждение является необоснованной теорией заговора и не имеет научных подтверждений. Нет никаких данных и фактов, которые каким-либо образом могли подтвердить или засвидетельствовать, что существует план „глобалистов“, либо сами „глобалисты“ (это, чтобы вы знали, очередная конспирологическая теория – ссылка для любознательных здесь) делают все возможное, чтобы заслонить солнце и лишить людей тепла, солнечной энергии, хорошего настроения и добиться изменения климата;
2) „Билл Гейтс финансирует проект по борьбе с глобальным потеплением, нацеленный на то, чтобы заслонить Солнце“: Билл Гейтс действительно находился среди инвесторов, которые финансировали проект SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment), изучающий возможность распыления частиц в стратосфере для отражения солнечного света с целью уменьшения глобального потепления. В 2010 году Билл Гейтс, выступая на TED, отметил, что человечество не должно оказаться в положении, когда глобальное потепление станет настолько сильным, что геоинженерию придется воспринимать всерьез, а у человечества будут отсутствовать исследования, чтобы полностью понять механику этого решения. Целью исследований SCoPEx (проект остановлен в марте 2024 года, узнать, почему, можно здесь) являлась не попытка „заслонить Солнце“, а смягчение последствий глобального потепления. Более того, эксперимент, который намеревались произвести исследователи в рамках проекта SCoPEx, никоим образом не мог бы вызвать серьезных изменений климата. План экспериментов в Гарварде состоял в запуске высотного воздушного шара, оснащенного пропеллерами и датчиками, который мог бы выпустить два килограмма нетоксичной пыли высоко над планетой. Затем он развернулся бы и пролетел через шлейф, чтобы измерить, насколько широко рассеиваются частицы, сколько солнечного света они отражают и другие переменные. С подробным разбором фейка о том, действительно ли Билл Гейтс финансирует усилия по блокированию Солнца, можно ознакомиться у наших коллег из издания Snopes;
3) „Химтрейлы являются частью геоинженерного проекта по изменению климата“: „химтрейлы“ также являются чрезвычайно популярной теорией заговора. В реальности, следы, оставляемые самолетами, называются конденсационными следами и образуются из водяного пара, замерзающего в холодных условиях на больших высотах. Конденсационные следы самолетов обычно выглядят как прямые линии, которые постепенно рассеиваются под действием ветра. Однако, если самолет выполняет маневры, такие, как развороты или петли, следы могут принимать различные формы, включая круги и спирали. Нет научных доказательств, что эти следы связаны с распылением химических веществ с целью изменения климата. В 2016 году Институт науки Карнеги и Калифорнийский университет в Ирвине провели исследование, в ходе которого опросили семьдесят семь ведущих на тот момент специалистов в области атмосферных исследований и геохимии. Практически все участники опроса (за исключением одного) заявили о невозможности существования международной и крупномасштабной секретной программы атмосферного распыления. Федеральные агентства США выпустили общий информационный бюллетень, в котором опровергают теорию „химтрейлов“ и программы по распылению веществ в атмосфере. Неправда и то, что „химтрейлы“ либо выбрасывают в атмосферу вещества, которые вызывают у людей симптомы каких-либо болезней, либо распространяют коронавирусную болезнь. Прочитать о возникновении теории „химтрейлов“ можно здесь, а здесь подробно узнать, как появляются инверсионные следы самолетов.
Источники
Эксперимент по контролируемым стратосферным возмущениям (SCOPEX)
SCoPEx: эксперимент по контролируемым возмущениям в стратосфере
Результаты исследования Института науки Карнеги и Калифорнийского университета в Ирвине о происхождении инверсионных следов
Федеральные агентства США опровергают теорию „химтрейлов“ и программы по распылению веществ в атмосфере
Гарвард остановил давно запланированный эксперимент по атмосферной геоинженерии