Правда, что "Гитлер не пожелал развязать войну со Швейцарией, так как он знал, что в этой стране находятся его хозяева"?

4) Теория „Золотого миллиарда” и идея о необходимости уменьшения численности населения Земли: Теория „Золотого миллиарда” – это конспирологическая теория о том, что мир управляется элитой, стремящейся сократить население планеты для сохранения ресурсов для себя. Теория появилась в 90-х годах в России, и, судя по всему, была введена в оборот двумя публицистами: сначала об этом писал специалист по экономике СССР Александр Цикунов, скончавшийся в 1991 году, а затем идею „золотого миллиарда” развил Сергей Кара-Мурза, советский и российский химик, а затем – социолог и политолог, двоюродный дядя российского оппозиционера Владимира-Кара-Мурзы. Теория „Золотого миллиарда” перекликается с теорией существовании „Комитета 300”, которая утверждает, что некий тайный комитет, состоящий из 300 мировых лидеров, банкиров и других влиятельных людей управляет мировыми событиями и имеет в своей программе создание нового мирового порядка. Эта конспирологическая теория была популяризирована в 1992 году благодаря книге „Комитет 300” авторства Джона Коулмана. Подробнее о теории „Комитета 300” можно прочитать здесь. И первая, и вторая теория являются одними из множества теорий заговора и не имеет подтверждения в серьезных научных или академических исследованиях.