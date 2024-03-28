Teiginiai
Адольф Гитлер не пожелал развязать войну со Швейцарией, потому что он знал, что в этой стране находятся его хозяева. Весь победный марш Гитлера по Европе был не чем иным, как сдачей ему под единое руководство всего людского, промышленного и военного потенциала Европы для последующего броска на СССР и захвата ресурсов Советского Союза. Сейчас "глобализаторы" – руководители транснациональных корпораций и банков. Их основной командный пункт в Швейцарии. Эта глобализация фактически завершена, но у "глобализаторов" возникли проблемы – людей на Земле слишком много, шесть миллиардов человек. А, по их оценке, Земля может выдержать два, максимум три миллиарда человек. Это так называемая теория “Золотого миллиарда”, поэтому избыточные люди должны исчезнуть.
Verdiktas
Видеоролик содержит ряд спорных утверждений и теорий заговора, которые не подтверждаются надежными историческими и научными данными. Наш вердикт – фейк и конспирологическая теория.
Melo detektoriaus komentaras
1) Адольф Гитлер не воевал со Швейцарией, потому что его хозяева находились там: нет достоверных исторических свидетельств, подтверждающих, что Гитлер избегал войны со Швейцарией из-за наличия там каких-либо „хозяев”. Швейцария сохраняла нейтралитет во время Второй мировой войны, и есть множество других объяснений ее не вовлеченности в войну, включая географическое положение, военную подготовленность и экономическую выгоду для Германии в использовании Швейцарии как торгового партнера.
2) Теория о сдаче Гитлеру Европы для последующего нападения на СССР: это заявление упрощает и искажает сложные исторические события. Нападение Гитлера на различные европейские страны было мотивировано его идеологией, стратегическими целями и желанием расширения территории. Нападение на СССР в 1941 году (операция „Барбаросса”) было частью его плана захвата восточных территорий и уничтожения коммунизма.
3) Теория о „глобализаторах” с основным командным пунктом в Швейцарии: это заявление не подтверждено доказательствами. Хотя многие транснациональные корпорации и финансовые учреждения действительно имеют значительное влияние в мире, идея о секретном командном центре в Швейцарии звучит, как теория заговора и не подкреплена фактами.
4) Теория „Золотого миллиарда” и идея о необходимости уменьшения численности населения Земли: Теория „Золотого миллиарда” – это конспирологическая теория о том, что мир управляется элитой, стремящейся сократить население планеты для сохранения ресурсов для себя. Теория появилась в 90-х годах в России, и, судя по всему, была введена в оборот двумя публицистами: сначала об этом писал специалист по экономике СССР Александр Цикунов, скончавшийся в 1991 году, а затем идею „золотого миллиарда” развил Сергей Кара-Мурза, советский и российский химик, а затем – социолог и политолог, двоюродный дядя российского оппозиционера Владимира-Кара-Мурзы. Теория „Золотого миллиарда” перекликается с теорией существовании „Комитета 300”, которая утверждает, что некий тайный комитет, состоящий из 300 мировых лидеров, банкиров и других влиятельных людей управляет мировыми событиями и имеет в своей программе создание нового мирового порядка. Эта конспирологическая теория была популяризирована в 1992 году благодаря книге „Комитет 300” авторства Джона Коулмана. Подробнее о теории „Комитета 300” можно прочитать здесь. И первая, и вторая теория являются одними из множества теорий заговора и не имеет подтверждения в серьезных научных или академических исследованиях.