Правда, что "фтор, который входит в состав пасты для зубов – страшный нейротоксин"?



При правильном использовании фторсодержащих зубных паст риск для здоровья минимален, и они могут быть эффективным средством для предотвращения кариеса. Важно соблюдать рекомендации по использованию фтора и консультироваться со специалистами при выборе зубной пасты, особенно для детей. Также важно учитывать особенности каждого человека при выборе соответствующей зубной пасты. Данных о том, что избыток фтора в организме может появиться в результате использования зубной пасты, нет. Отметим, что без особого труда можно приобрести средства для чистки зубов, в которых фтор не содержится. Наш вердикт – информация озвученная в видеоролике является фейком и манипуляцией.

