Правда, что "фтор добавляют в воду, чтобы навредить шишковидной железе"?

“Зачем наши контролеры так старательно работают над подавлением функциональности нашей шишковидной железы? Ведь фтор, а, точнее, содиум флорид (фторид натрия), который они добавляют в зубную пасту, в том числе и детскую, в питьевую воду, помимо прочих разрушений в нашем теле, кальцинирует, то есть превращает в известь шишковидную железу. Фторирование воды якобы требуется для предотвращения кариеса, но мы хорошо знаем, как контролеры любят заботиться о нашем здоровье. Шишковидная железа связана с творческим мышлением, воображением, нашими способностями, в том числе возможностью видеть за пределами времени и пространства. Она отвечает за выработку мелатонина и серотонина, гормонов, регулирующих циклы сна и бодрствования. И если ваша шишковидная железа теряет работоспособность, то это благодаря тому же кальцинированию“, - сообщают создатели видеоролика.