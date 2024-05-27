Правда, что французы "на параде в Марселе случайно "перепутали" цвета флага - и в небе появился российский триколор"?

8 мая, в ходе торжественных мероприятий по случаю прибытия олимпийского огня в Марсель, в небе над французским городом прошло авиационное шоу. Российские СМИ и пророссийские блоггеры в социальных сетях распространили информацию о том, что “элитная французская пилотажная группа на параде в Марселе случайно „перепутала” цвета флага местами, и в небе появился российский триколор”. Это неправда и дезинформация. Достаточно посмотреть прямую трансляцию Международного Олимпийского Комитета, чтобы убедиться: французские пилоты не ошиблись и выпустили цветной дым в цветах флага Франции, а не России. Наш вердикт – российские СМИ сознательно соврали и дезинформировали своих читателей и зрителей.