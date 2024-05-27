2024.05.27 16:34

Правда, что французы "на параде в Марселе случайно "перепутали" цвета флага - и в небе появился российский триколор"?

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

"Элитная французская пилотажная группа на параде в Марселе случайно „перепутала” цвета флага местами, и в небе появился российский триколор", – сообщили российские СМИ и пророссийские блогеры. Мы посмотрели трансляцию парада в Марселе и выяснили, что российские СМИ солгали. Французские пилоты нарисовали в небе именно флаг Франции, а не Российской Федерации.

Teiginiai

“Элитная французская пилотажная группа на параде в Марселе случайно „перепутала” цвета флага местами. И в небе появился российский триколор”.

Verdiktas

8 мая, в ходе торжественных мероприятий по случаю прибытия олимпийского огня в Марсель, в небе над французским городом прошло авиационное шоу. Российские СМИ и пророссийские блоггеры в социальных сетях распространили информацию о том, что “элитная французская пилотажная группа на параде в Марселе случайно „перепутала” цвета флага местами, и в небе появился российский триколор”. Это неправда и дезинформация. Достаточно посмотреть прямую трансляцию Международного Олимпийского Комитета, чтобы убедиться: французские пилоты не ошиблись и выпустили цветной дым в цветах флага Франции, а не России. Наш вердикт – российские СМИ сознательно соврали и дезинформировали своих читателей и зрителей.

Melo detektoriaus komentaras

С 19.20 минуты до 22.26 минуты прямой трансляции на официальном канале Международного Олимпийского Комитета в социальной сети YouTube можно четко наблюдать полет пилотажной элитной группы Военно-воздушных сил Франции Patrouille de France над Марселем. Самолеты выпускают цветной дым и рисуют не российский флаг, как это сообщили российские средства массовой информации и пророссийские блоггеры, а французский.
Скриншот из социальных сетей

На своей странице в социальной сети X (Твиттер – ред.) пилоты группы Военно-воздушных сил Франции Patrouille de France разместили видеоролик, который подтверждает, что самолеты выпустил цветной дым в цветах триколора Франции, а не России. То, что российские средства массовой информации распространили дезинформацию, подтверждают репортажи, которые по случаю прибытия олимпийского огня в Марсель подготовили как международные, так и французские издания.
Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии