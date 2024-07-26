Приписываемую Фиделю Кастро цитату „следующая война в Европе будет между Россией и фашизмом, только фашизм будет называться демократией“, скорее всего, выдумал Макс Лесник Менендес. Кубинский журналист живет в Соединенных Штатах Америки, как минимум, с начала 1960-х годов. Однако, что интересно, Менендес впервые привел эту цитату Фиделя Кастро четвертого июля 2022 года, через несколько месяцев после нападения Российской Федерации на Украину. Менендес утверждает, что лидер Кубинской революции лично сказал ему эти слова в 1992 году. Ни в каких других источниках эта цитата Фиделя Кастро не фигурирует.