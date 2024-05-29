Правда, что "есть реальная история, которая рассказывает, как женщина забеременела от животного"?

Teiginiai
“Уникальная история, единственный и уникальный такой случай в история человечества, когда Элиза, шестнадцатилетняя девушка, забеременела от жеребца и родила кентавра, которого назвала Орионом“, – сообщают создатели видеоролика зрителям в социальных сетях.
Verdiktas
Сказанное в видео не соответствует научным фактам и является вымыслом. История о шестнадцатилетней девушке, якобы забеременевшей от жеребца и родившей кентавра, относится к области мифов и легенд. Короче говоря – выдумка. Наш вердикт – фейк и отсутствует контекст, благодаря которому зрители могли бы понять, что им показывают фантастическую историю.
Melo detektoriaus komentaras
в биологии межвидовое скрещивание возможно только между видами, которые имеют близкое генетическое родство. Примером могут служить лошади и ослы, которые могут произвести гибридов — мулов, лигры – гибриды между самкой тигра и самцом льва. Лигры могут быть очень крупными и обладать чертами обоих родительских видов. Еще одним примером межвидового скрещивания являются гролары, то есть гибриды между полярным медведем и гризли. Эти гибриды были впервые задокументированы в 2006 году и представляют собой пример естественной гибридизации, вызванной изменениями окружающей среды. Однако даже такие случаи часто сопровождаются бесплодием гибридов из-за генетических несовместимостей;
Для успешного зачатия и нормального развития эмбриона необходимо, чтобы ДНК родителей была совместима. У разных видов млекопитающих количество и структура хромосом сильно различаются. Между людьми и лошадьми существует огромная генетическая пропасть, что делает возможность зачатия и рождения потомства абсолютно невозможной. У людей 46 хромосом, в то время как у лошадей 64 хромосомы, что делает обмен генетической информацией невозможным;
Физиология и репродуктивная биология: с точки зрения физиологии, человеческие и лошадиные репродуктивные системы совершенно несовместимы. Репродуктивные органы, гаметогенез (процесс формирования половых клеток), а также процессы оплодотворения и развития эмбриона настолько различны, что даже теоретическое обсуждение подобного случая выходит за рамки научной реальности;
Отсутствие документированных случаев: в научной литературе нет ни одного задокументированного и подтвержденного случая, который бы описывал успешное скрещивание человека с другим видом, не говоря уже о таком фантастическом случае, как рождение кентавра.
Источники
Из-за глобального потепления появился гибрид бурого и белого медведя
Гибриды выявляют препятствия для успешного спаривания между видами
Пять шокирующих гибридов животных, которые действительно существуют в природе: от нарлуг до медведей-гроларов и койволков