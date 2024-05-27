Правда, что "еще в 1995 году Пьер Жильбер предупреждал, что при помощи вакцин глобалисты превратят людей в зомби"?

„В 1995 году профессор теологии Пьер Жильбер предупредил: планируется сократить население Земли до количества от пятисот миллионов до одного миллиарда человек. По плану сатанинского всемирного правительства население нашей планеты должно сократиться минимум на половину. Люди потеряют свободу. Одним из средств, чтобы этого добиться, будут насильственные аборты, такие, как в Китае. Другим способом будет искусственно созданный голод — об этом говорится в Библии. Несомненно, планируется биологическое уничтожение человечества. Разработаны технологии, при помощи которых можно вызвать бури, ураганы и торнадо. Глобалисты желают уничтожить общество, чтобы построить новый миропорядок. Людям будут вводить под видом вакцин препараты, которые вызовут болезни. Этого добьются при помощи законов, которые сделают вакцинирование обязательным, а благодаря вакцинам можно будет контролировать людей. Эти вакцины содержат все, что требуется для контроля человечества. В их состав будут входить жидкие кристаллы, которые затем появятся в клетках головного мозга и будут выполнять функцию микроприемников электромагнитных волн с низкой частотой. При помощи таких волн можно будет нарушить процессы в человеческом мозгу, что превратит людей в зомби. И не думайте, что это только теория, это уже было в Руанде”.