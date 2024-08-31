Правда, что „эмоциональные конфликты вызывают рак“?

Teiginiai
“Эмоциональные конфликты вызывают рак. Ни один человек никогда не обнаружил в организме ни одной раковой клетки в артериальной крови, где они должны были бы находиться, если бы были метастазами. Исследования ученых из университета в Граце подтверждают эти выводы. Эмоциональные конфликты отражаются в тканях мозга возникновением кольцеобразных структур, видимых на томографических снимках мозга; по расположению и выраженности „очагов“ на снимках мозга можно определить затронутые органы, первопричинный конфликт и его стадию. Традиционная медицина убивает людей вместо того, чтобы лечить – причиной смерти якобы становятся эмоционально травмирующие „диагнозы и прогнозы“, и новые эмоциональные конфликты приводят к развитию метастаз. Лечение сводится к поиску эмоционального конфликта, лежащего в основе заболевания; после его разрешения опухоль должна была пройти сама собой,“ – сообщают авторы видеоролика.
Verdiktas
Эксперт, который в видеоролике провозглашает, что „эмоциональные конфликты вызывают рак, достаточно решить такой конфликт, чтобы организм начал исцеляться,“ – это Рике Геерд Хаммер, врач из Германии. Метод „Германской новой медицины“, который придумал Хаммер, основывается именно на том, что „эмоциональные конфликты вызывают рак“, однако известны сотни случаев, когда пациенты Хамера умирали в результате применения этого метода. Ни теории Хаммера, ни методы „Германской новой медицины“ научным сообществом не признаются из-за отсутствия доказательств их эффективности и безопасности. Более того, существуют доказательства, что сотни пациентов, которые поверили в эффективность лечения от онкологии при помощи „Германской новой медицины“ Рике Хаммера, скончались гораздо раньше, чем если бы согласились на лечение при помощи средств традиционной медицины. Наш вердикт – недостоверно и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Рике Хаммер действительно работал в качестве онколога, но так как научное сообщество признало его методы лечения не только нетрадиционными, но опасными для здоровья пациентов, его лицензия была отозвана в 1986 году. Среди критиков „Германской Новой Медицина“ есть и Александр Панченко, биолог и популяризатор науки, который подробно разобрал, почему теория Рике Хаммера ложная. В общедоступной базе данных научных публикаций Pubmed нет ни одной рецензируемой статьи о научных исследованиях о „Германской Новой Медицине“, более того, ни Немецкий регистр клинических испытаний, ни Европейский регистр клинических испытаний также не содержат такой информации.
Криста Федершпиль, журналистка, которая специализируется в области медицины, оценивает, что количество жертв среди пациентов, решивших попытаться излечиться при помощи методов „Германской новой медицины“ – это, как минимум, пятьсот человек. Блогер Арибер Декерс, составил свой список, в который вошли записи о 149 умерших пациентах, поверивших в метод доктора Рике Хаммера.
Лечение рака осуществляется с помощью хирургии, химиотерапии, радиотерапии и других медицинских методов. Подходы к лечению могут варьироваться в зависимости от типа рака, стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента. С информацией доступной о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака. Узнать о причинах и факторах, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, можно здесь.
Источники
Все болезни от нервов: что не так с „Германской Новой Медициной“
Методы лечения онкологических заболеваний и их побочные эффекты
Pubmed – база данных о научных исследованиях, информации о „Германской Новой медицине“ не содержит
Список жертв „Германской новой медицины“ составленный блогером Арибертом Декерсом