2024.05.22 08:34

Правда, что "Елена, жена президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что готова занять поста президента, поскольку ее муж наркоман"?

 
ru.DELFI.lt
Olena Zelenska
Olena Zelenska
ФОТО: Scanpix
“Елена, жена президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что готова занять поста президента, поскольку ее муж наркоман,” – сообщают авторы видеороликов, которые появились в социальных сетях. Однако в том, что сообщают нам авторы видео, нет ни слова ни правды. Объясняем, как мы это выяснили.

Teiginiai

Елена Зеленская заявила что готова сменить мужа на посту президента Украины (если он откажется от президентского кресла), так как чувствует поддержку украинцев и уверенность в себе.

***

Елена Зеленская устала терпеть мужа. Она выступила с обращением к Западу и рассказала, кто управляет Зеленским. Рассказала что он давно принимает запрещенные вещества и давно не принимает участия в поддержке своей страны”.

Verdiktas

Владимир Зеленский, президент Украины, как и Елена Зеленская, его супруга, часто становятся целями пророссийской пропаганды, которая обвиняет их во всех мыслимых и немыслимых грехах – от наркомании до растрат миллионов евро и торговле украинскими детьми для утех педофилов из Европы. Эти кампании направлены на то, чтобы подорвать активную поддержку европейского населения, выступающего за оказание Украине финансовой, военной и гуманитарной помощи, в преддверии выборов в Европарламент и после них. Во всех этих обвинениях нет ни слова правды, а исключительно – клевета и возведенные до границ абсурда слухи. Наш вердикт – манипуляция фактами и неправда.

Melo detektoriaus komentaras

Главным объектом очерняющих кампаний со стороны российских СМИ и пророссийских сетевых изданий стали президент Украины Зеленский и его жена Елена Зеленская. Их обвиняют во множестве грехов – от планирования химических и ядерных атак против России до покупок элитной недвижимости, яхт и растрачивания миллионов долларов или евро помощи ЕС/США. Так, в базе данных EUvsDisinfo, зафиксированы тысячи примеров дезинформации с 2015 года, более 800 примеров, направленных на Зеленского и его семью. Клевета против его жены, первой леди Украины, включает заявления в том числе и о том, что ее фонд продает детей европейским педофилам.
Скриншот из социальных сетей

Для того, чтобы убедиться в ложности и дезинформации содержания роликов, мы проверили не только официальный сайт и официальные профили первой леди Украины в социальных сетях, но и официальный сайт ее мужа Владимира Зеленского. На официальном сайте Владимира Зеленского информации о том, что его жена сообщила, будто “готова занять поста президента, а ее муж наркоман,” – нет. Нет такой шокирующей информации и на сайте супруги Зеленского, Елены Зеленской. Официальный профиль Елены Зеленской в социальной сети Инстаграм тоже не содержит никаких сенсационных откровений, одна из последних новостей – визит Елены на голландско-украинской выставке в Киеве. Украинские издания также не подтверждают заявлений создателей видеоролика о “правде, которую рассказала Елена Зеленская”. С тем, что пишут о Зеленской в украинской прессе, можно ознакомиться здесь и здесь. В англоязычной прессе также нет никаких новостей о “шокирующих откровениях” жены Владимира Зеленского. С публикациями ведущих западных новостных изданий о Елене Зеленской можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии