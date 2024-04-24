Правда, что "Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, устала терпеть угрозы и рассказала всю правду…"?

Teiginiai
Елена Зеленская устала терпеть угрозы и рассказала всю правду миру о том, кто на самом деле оказывает влияние на Владимира Зеленского. Оказалось, что все это дело людей, которые намного выше, даже чем президенты.
Verdiktas
Видеоролики, которые распространяют недостоверную и выдуманную информацию как о Елене Зеленской, жене президента Украины Владимира Зеленского, так и о самом Владимире Зеленском, в интернете появляются постоянно. Ролик, о котором мы говорим, не стал исключением, от начала и до конца он является мистификацией. Владимир Зеленский является демократически избранным президентом Украины и абсолютно самостоятельно принимает решения. Наш вердикт – видеоролик ничто иное, как очередная дезинформация и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Для того, чтобы убедиться — видеоролик мистификация и чепуха, достаточно проверить официальный сайт и официальные профили первой леди Украины в социальных сетях. Итак, на официальном сайте Елены Зеленской информации о том, что Елена “устала терпеть угрозы и открыла всю правду миру” – нет.
Официальный профиль Елены Зеленской в социальной сети Инстаграм тоже не содержит никаких сенсационных откровений, одна из последних новостей – визит Елены Зеленской в Дании. О визите первой леди в Дании рассказывается на сайте благотворительного фонда Зеленской. Украинские издания также не подтверждают заявлений создателей видеоролика о “правде, которую рассказала Елена Зеленская”. С тем, что пишут о Зеленской в украинской прессе, можно ознакомиться здесь и здесь. В англоязычной прессе также нет никаких новостей о “шокирующих откровениях” жены Владимира Зеленского. С публикациями ведущих западных новостных изданий о Елене Зеленской можно ознакомиться здесь, здесь и здесь.