Правда, что „Елена Зеленская, жена президента Украины, купила спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро“?

Доказательств того, что некто по имени Жак Бертин работает или когда-либо являлся сотрудником Bugatti, нам обнаружить не удалось. На сайте Bugatti Paris нет упоминаний о работнике автосалона с именем Жак Бертин. Французский сайт Verite Cachee был создан буквально несколько недель назад, точнее 22 июня 2024 года, до публикации новости о „покупке“ Еленой Зеленской Bugatti Tourbillon. Вкупе с тем, что аккаунт Bertina на момент публикации видеоролика о Зеленской имел только 4 публикации, первая из которых появилась в конце июня этого года, а на текущий момент аккаунт Бертина и вовсе не обнаруживается (либо удален, либо переименован), возникает вывод, что аккаунт не настоящий. Проверка видеоролика, якобы записанного Жаком Бертином, выявила, что видео, скорее всего, создано при помощи искусственного интеллекта. Если внимательно присмотреться, то даже можно заметить, что человек на видео иногда странно двигается. Также у него странная речь.