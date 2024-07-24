Правда, что „Елена Зеленская, жена президента Украины, купила спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро“?

Teiginiai
“Французский интернет-ресурс Verite Cachee со ссылкой на свои источники сообщил, что Елена Зеленская, супруга Владимир Зеленского, президента Украины могла приобрести себе один из самых дорогих спорткаров Бугатти, Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро“, – сообщают различные публикации в социальных сетях (архивная копия здесь).
Verdiktas
Первоначально сообщение о том, что Елена Зеленская купила Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро появилось на французском сайте Verite Cachee, который был создан буквально за несколько недель до публикации новости. Выложенный в интернете счет за покупку пестрит ошибками. Профиль в сети Instagram, который принадлежал якобы бывшему сотруднику Bugatti, опубликовавшему новость, уже удален. Никаких доказательств того, что человек по имени Жак Бертин работает или когда-то работал в Bugatti, нет. Компания Bugatti опровергла сообщение о покупке Еленой Зеленской суперкара. Наш вердикт – и видеоролик о покупке Еленой Зеленской суперкара за 4,5 млн евро, и информация об этом не что иное, как манипуляция и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
Сообщение о покупке Еленой Зеленской суперкара компания Bugatti опровергает. Компания Bugatti сообщает: „Мы решительно отрицаем как существование этой сделки, так и, соответственно, существование документа, подтверждающего ее. В фактуре не только отсутствуют обязательные юридические реквизиты, но и указана неверная цена автомобиля, стоимость опций, неточны и противоречат друг другу их описания, устаревшее графическое оформление“.
Доказательств того, что некто по имени Жак Бертин работает или когда-либо являлся сотрудником Bugatti, нам обнаружить не удалось. На сайте Bugatti Paris нет упоминаний о работнике автосалона с именем Жак Бертин. Французский сайт Verite Cachee был создан буквально несколько недель назад, точнее 22 июня 2024 года, до публикации новости о „покупке“ Еленой Зеленской Bugatti Tourbillon. Вкупе с тем, что аккаунт Bertina на момент публикации видеоролика о Зеленской имел только 4 публикации, первая из которых появилась в конце июня этого года, а на текущий момент аккаунт Бертина и вовсе не обнаруживается (либо удален, либо переименован), возникает вывод, что аккаунт не настоящий. Проверка видеоролика, якобы записанного Жаком Бертином, выявила, что видео, скорее всего, создано при помощи искусственного интеллекта. Если внимательно присмотреться, то даже можно заметить, что человек на видео иногда странно двигается. Также у него странная речь.
Наши коллеги из BBC Verify подготовили подробный разбор этого фейка и выяснили, что он является не чем иным, как фрагментом гигантской кампании по распространению дезинформации против Украины, за которым, скорее всего, стоит Российская Федерация. С еще одним детальным анализом того, как создавалась дезинформация о Елене Зеленской, якобы купившей Bugatti Tourbillon, можно ознакомиться у наших коллег из издания The Insider. Отдельно нам хотелось отметить, что Елена Зеленская пользуется „особым вниманием“ со стороны российских и пророссийских пропагандистов. Относительно недавно мы уже публиковали материалы, где доказали недостоверность обвинений Зеленской в том, что она посредничала при продаже украинских детей за границу.
Источники
Компания Bugatti – опровержение покупки Еленой Зеленской суперкара Bugatti Turbillon
Bugatti Елены Зеленской и прослушка Дональда Трампа. Кто создает фейки для американцев
Чтобы вбросить фейк о покупке Еленой Зеленской новейшего Bugatti, создали фальшивое французское СМИ