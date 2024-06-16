Правда, что "достаточно принимать 10 таблеток активированного угля каждые 5 часов, чтобы вылечиться от гриппа“?

Teiginiai
“Взрослым людям с массой тела порядка восьмидесяти килограммов достаточно принимать десять таблеток активированного угля каждые пять часов, чтобы — самое большое, через тридцать или сорок часов — вылечиться от гриппа. Так происходит потом, что такие симптомы, как высокая температура, озноб не являются последствием проникновения вируса в организм человека. Они являются следствием того, что наш организм борется с вирусом и таким образом появляются токсины. Уголь (одну или пол таблетки) безопасно принимать даже детям, которым исполнилось несколько месяцев отроду, потому что уголь не абсорбируется организмом, он проскальзывает через пищеварительный тракт как… пылесос. Почему каждые пять часов? Потому что движение перистальтики желудка перемещает уголь, и в определенный момент может потребоваться снова принять активированный уголь. Ничего не нужно бояться, если появятся какие-то проблемы — достаточно съесть яблоко. После курса лечения хорошо бы принять стакан простокваши, при помощи которой в наш организм попадут хорошие бактерии, необходимые для качественного пищеварения“.
Verdiktas
Информация в видеоролике содержит ряд неточностей и неподтвержденных утверждений о применении активированного угля. Важно полагаться на научно обоснованные методы лечения гриппа, такие, как противовирусные препараты, отдых, обильное питье и безрецептурные лекарства для облегчения симптомов. Наш вердикт – информация в видеоролике не соответствует истине.
Melo detektoriaus komentaras
Доктор Ежи Ясковски является сторонником конспирологических теорий. В свое время приобрел известность благодаря распространению спорных теорий о вакцинации, химтрейлах, заговорах сионистов, планирующих захватить запасы воды в Польше. С 1973 по 2000 годы Ежи Ясковски работал в Медицинском университете Гданьска, однако это сотрудничество прекратилось двадцать два года назад. Более того, в 2017 году Верховная медицинская палата отстранила его от профессиональной деятельности – Ясковски не может заниматься практикой ни в каком виде. Руководство Медицинского университета в Гданьске официально дистанцировалось от высказываемых господином Ежи Ясковски взглядов:
“Руководство Гданьского медицинского университета заявляет, что взгляды на иммунизацию, публично представленные доктором Ежи Ясковским, являются исключительно его частным мнением и никоим образом не могут быть приравнены к позиции университета. Университет решительно дистанцируется от заявлений доктора Ясковского, критикующих вакцинацию, как во время его прямых выступлений, так и через средства массовой информации – радио, прессу и телевидение. В то же время мы хотели бы сообщить вам, что доктор Ясковски, претендующий на роль эксперта AMG, не является сотрудником университета, и его личность не должна ассоциироваться с группой специалистов, представляющих Гданьский медицинский университет“.
Активированный уголь и его назначение: активированный уголь используется в медицине в основном для лечения отравлений и передозировок. Он работает за счет адсорбции (поглощения) токсинов в желудочно-кишечном тракте, предотвращая их всасывание в кровь. Однако активированный уголь не обладает противовирусными свойствами и не может вылечить вирусные инфекции, такие, как грипп;
Симптомы гриппа и их лечение: грипп вызывается вирусом и проявляется такими симптомами, как высокая температура, озноб, боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость. Эти симптомы являются результатом реакции иммунной системы на вирусную инфекцию. Лечение гриппа включает в себя противовирусные препараты, отдых, обильное питье и симптоматическую терапию (жаропонижающие и болеутоляющие средства);
Безопасность активированного угля: активированный уголь действительно не всасывается в организм и проходит через желудочно-кишечный тракт, но его длительное и частое применение может вызвать запор, обезвоживание и другие проблемы с пищеварением. В предложенной дозировке (10 таблеток каждые 5 часов) существует риск передозировки, особенно если учитывать, что таблетки активированного угля обычно содержат около 250-500 мг активного вещества. Для взрослого человека безопасной дозой считается 25-100 г при отравлениях, но не для регулярного приема.
Источники
Верховная медицинская палата – проверка патента Ежи Ясковского