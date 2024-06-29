Правда, что „достаточно особым образом сжимать пальцы на ладонях, чтобы улучшилось состояние здоровья“?

Teiginiai
“Нашему организму не нужны никакие лекарства. Он устроен так, чтобы исцелять и регенерировать самого себя. Это можно проверить, если ущипнуть большой палец просто по середине, а затем сильно его зажать с обеих сторон и отпустить. Повторять это действие в течение двадцати секунд, и это поможет открыть нос и пазухи. Затем можно взять те же пальцы и зажать по бокам ногтевого ложа, там, где заканчивается ноготь. Надо их сжать особенным образом, держать в течение тридцати секунд. Это стимулирует гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, регулирующих различные функции организма, отвечающих за разные функции организма, включая дыхание. По мере выполнения этих действий можно почувствовать, как открываются чакры и пазухи, становится легче дышать, может уменьшиться давление в области пазух“, – сообщают создатели видеоролика.
Verdiktas
Видеоролик содержит недостоверную информацию и смешивает научные факты с ненаучными практиками. Важно опираться на проверенные медицинские знания и не заниматься самолечением. В случае серьезного заболевания не медлить с обращением о помощи к врачам. Наш вердикт – видеоролик рассказывает о практиках альтернативной медицины, эффективность которых с точки зрения науки сомнительна.
Melo detektorius komentaras
“Нашему организму не нужны никакие лекарства. Он устроен так, чтобы исцелять и регенерировать самого себя“: организм человека действительно обладает мощными регенеративными и самоисцеляющими способностями, такими, как заживление ран, восстановление костной ткани и иммунный ответ на инфекции. Однако существуют заболевания и состояния, при которых организм не может справиться самостоятельно без медицинского вмешательства. Лекарства играют критическую роль в лечении инфекционных заболеваний, хронических состояний (например, диабет), острых состояний (например, инфаркт миокарда) и многих других медицинских проблем.
“Можно ущипнуть большой палец по середине, затем сильно его зажать с обеих сторон и отпустить, повторяя это действие в течение двадцати секунд. Это поможет открыть нос и пазухи“: нет научных доказательств того, что манипуляции с большим пальцем могут открыть носовые пазухи. Открытие пазух связано с уменьшением воспаления и отека слизистой оболочки носа, что обычно достигается использованием деконгестантов, антигистаминных препаратов или физиотерапевтических методов, таких, как ингаляции и промывания носа солевыми растворами.
“Зажимание по бокам ногтевого ложа большого пальца стимулирует гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, регулирующих различные функции организма, включая дыхание“: гипофиз действительно является важным эндокринным органом, контролирующим выработку многих гормонов. Однако нет научных данных, подтверждающих, что зажимание ногтевого ложа большого пальца может стимулировать гипофиз. Гипофиз регулируется сложной системой гормональных сигналов и нервных импульсов, а не механическими манипуляциями.
“Открываются чакры и пазухи, становится легче дышать, может уменьшиться давление в области пазух“: концепция чакр относится к духовной и метафизической сфере, не имеющей подтверждения в рамках научной медицины. Открытие пазух и улучшение дыхания могут быть результатом различных медицинских и физиотерапевтических процедур, но не связано с понятиями, связанными с чакрами.
Источники
Что такое системы организма? Быстрые факты о человеческом теле и о том, как оно работает
Концепция основных лекарственных средств и их рациональное использование в общественном здравоохранении
Модельный список основных лекарственных средств ВОЗ – 23-й список, 2023 г.