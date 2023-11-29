Правда, что "Договор об Антарктиде не настоящий, и от нас что-то скрывают"?

Тезисы
“Почему к Антарктиде такой ограниченный доступ? Вас туда не пустят. Возникает вопрос, что это за совет, который выступает от роли Антарктиды против всех остальных государств. И вообще, договор об Антарктиде, заключенный в 1959 году, по сути не является договором между государствами — это договор между Антарктидой и государствами. И государствами остальными. То есть за 60-ю параллель нельзя завозить оружие, нельзя заплывать военным кораблям. Нельзя завозить собак, нельзя фотографировать пингвинов. Написали этот договор явно не со стороны национальных государств. То есть как будто Антарктида была представлена некой стороной”.
Вердикт
Эксперты, высказывающиеся в видеоролике, либо плохо понимают, либо нарочито превратно толкуют положения Договора об Антарктиде. Для того, чтобы понять, о чем на самом деле говорится в Договоре об Антарктиде, мы рекомендуем ознакомиться с документом самостоятельно, не полагаясь на авторов конспирологических теорий с багажом псевдонаучных знаний. Отметим, что такие конспирологические теории, какие демонстрируют “эксперты”, обсуждающие в видеоролике Договор об Антарктиде, совершенно не соответствуют действительности и полностью себя дискредитируют. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
* Вкратце: Договор об Антарктиде — это международный договор, который был подписан 1 декабря 1959 года в Вашингтоне 12 странами, проводившими исследования в Антарктиде: Аргентиной, Австралией, Бельгией, Чили, Францией, Японией, Новой Зеландией, Норвегией, СССР, Южной Африкой, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года. Договор об Антарктиде запрещает любые военные действия в Антарктиде и использование Антарктиды в военных целях. Он также запрещает любые ядерные испытания в Антарктиде. Договор направлен на обеспечение мирного использования Антарктиды в целях научных исследований и защиты окружающей среды;
* Ограниченный доступ в Антарктиду: Доступ в Антарктиду действительно ограничен, но это не означает, что „вас туда не пустят”. Это ограничение связано с защитой уникальной экосистемы Антарктиды. Научные группы и туристы регулярно посещают Антарктиду при соблюдении определенных условий. С протоколом по охране окружающей среды к Договору об Антарктике (так называемый – Мадридский протокол) – можно ознакомиться здесь. Отсутствие собак также связано с этим протоколом. Ученые предположили, что любая болезнь среди многочисленных собак в Антарктике может выкосить популяцию других животных, обитающих в прибрежной зоне и не имеющих иммунитета к подобным болезням. Учитывая сравнительную изолированность этого края, был слишком большой риск уничтожить местных животных. Поэтому собак вывезли и не разрешают их заново завозить;
* Договор об Антарктиде: Утверждение, что это “договор между Антарктидой и государствами”, является неверным. Это международный договор (более подробное описание термина – здесь), подписанный различными государствами для регулирования деятельности в Антарктике. Антарктида не может быть стороной в международном договоре;
* Запреты в Антарктиде: Некоторые из упомянутых запретов действительны, например, на военную деятельность и завоз оружия. Однако утверждение о запрете на фотографирование пингвинов неверно. Фотографирование допускается, но с соблюдением определенных правил, чтобы минимизировать влияние на дикую природу;
* Авторы договора: Договор об Антарктике был разработан и подписан национальными государствами, а не неизвестной стороной, представляющей Антарктиду. Он был подписан 12 странами в 1959 году, и с тех пор присоединились многие другие страны. Со всеми документами, информацией о Договоре об Антарктике можно ознакомиться на сайте Секретариата Договора об Антарктике.
- Источники
- Сборник основных документов Системы Договора об Антарктике
- Международный договор – что это такое
- Договор об Антарктиде – текст и положения
- Путешествия в Антарктиду – доступны туристам
- Секретариат Договора об Антарктике
- Не обнимайте пингвинов и другие правила в Антарктиде
- Протокол по охране окружающей среды к Договору об Антарктике