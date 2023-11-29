Правда, что "Договор об Антарктиде не настоящий, и от нас что-то скрывают"?

“Почему к Антарктиде такой ограниченный доступ? Вас туда не пустят. Возникает вопрос, что это за совет, который выступает от роли Антарктиды против всех остальных государств. И вообще, договор об Антарктиде, заключенный в 1959 году, по сути не является договором между государствами — это договор между Антарктидой и государствами. И государствами остальными. То есть за 60-ю параллель нельзя завозить оружие, нельзя заплывать военным кораблям. Нельзя завозить собак, нельзя фотографировать пингвинов. Написали этот договор явно не со стороны национальных государств. То есть как будто Антарктида была представлена некой стороной”.