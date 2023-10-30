Правда, что "детям нельзя делать прививки, поскольку они могут спровоцировать развитие патологических заболевани"?

Тезисы
Женщина в видеоклипе заявляет, что детям нельзя делать прививки, поскольку они могут спровоцировать развитие патологических заболеваний.
Вердикт
Видеоклип – фрагмент интервью Галины Петровны Червонской, российской ученой и одной из “икон” антипрививочного движения в России. Высказывания Червонской неоднократно опровергались известными российскими врачами и учеными, ее деятельность осуждает и Русская Православная Церковь. Это видео не исключение. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Подробно о деятельности Галины Червонской можно прочитать здесь и здесь. Вкратце: Мац Александр Наумович, кандидат медицинских наук, который в 2009 году заведовал лабораторией мембранных процессов НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, писал: "В публикациях Г. П. Червонской вполне банальные мысли соседствуют с юношеским максимализмом, преувеличениями и явным бредом"; Не существует подтверждений наличия у Червонской ни звания профессора, ни степени доктора наук. Известно, что в 1970 году в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи АМН СССР она защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук по теме "Изучение хронической вирусной инфекции в культурах клеток J98 и L".
Коллега Червонской по научному институту, профессор Виктор Зуев: “Я помню, как она работала в НИИ — застал ее во время работы в отделе у Валентина Соловьева. Какой-то специалитет у нее действительно есть, но не уверен, что она специалист по вакцинам. В Гамалеи она занималась клеточными культурами, я у нее получал клетки. Я отношусь к взглядам каждого человека спокойно и уважительно. У каждого есть резоны думать, как ему нравится. Критиковать взгляды другого — дурной вкус. Если вы спросите меня, как я отношусь к вакцинации, я могу сказать просто: эффективнее вакцин против инфекционных заболеваний еще никто ничего не придумал”, — утверждает профессор.
Отметим, что хотя Червонская по образованию является биологом-вирусологом, но не является в настоящее время научным работником и не имеет публикаций в рецензируемых журналах в области иммунологии, никогда не принимала участия в исследованиях воздействия вакцин на организм человека.
Русская православная церковь к заявлениям Червонской относится более чем прохладно. В 2009 году в Церковном Вестнике появилась статья с осуждением антипрививочной пропаганды, и, в частности, самой Червонской. В рамках научно-просветительского форума «Учёные против мифов-13», организованного осенью 2020 г. проектом “Антропогенез.ру”, Галине Червонской было присвоено звание “Почетный академик ВРАЛ” за “выдающийся вклад в российскую лженауку”.