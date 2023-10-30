Правда, что "детям нельзя делать прививки, поскольку они могут спровоцировать развитие патологических заболевани"?

Коллега Червонской по научному институту, профессор Виктор Зуев: “Я помню, как она работала в НИИ — застал ее во время работы в отделе у Валентина Соловьева. Какой-то специалитет у нее действительно есть, но не уверен, что она специалист по вакцинам. В Гамалеи она занималась клеточными культурами, я у нее получал клетки. Я отношусь к взглядам каждого человека спокойно и уважительно. У каждого есть резоны думать, как ему нравится. Критиковать взгляды другого — дурной вкус. Если вы спросите меня, как я отношусь к вакцинации, я могу сказать просто: эффективнее вакцин против инфекционных заболеваний еще никто ничего не придумал”, — утверждает профессор.