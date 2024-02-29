Правда, что "цветная маркировка на тюбиках зубной пасты обозначает, опасный у нее химический состав или нет"?

 
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Dantų pasta
Dantų pasta
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Видеоролик, в котором говорится о том, что „цветная маркировка на тюбиках зубной пасты обозначает, опасный у нее химический состав или нет” вызвал любопытство у пользователей социальных сетей. На самом же деле цветная маркировка на тюбиках зубной пасты не имеет никакого отношения к ее химическому составу, а все, о чем говорится в видеоролике, не более, чем мистификация.

Teiginiai

Зеленые отметки означают, что зубная паста изготовлена только из натуральных ингредиентов, синие отметки означают, что она содержит смесь натуральных ингредиентов и лекарств, красные отметки и черные отметки означают, что она содержит только химические ингредиенты.

Verdiktas

Тюбики зубной пасты обычно представляют собой длинные полые полоски, которые разделены на секции в зависимости от размера тюбика. Цветная метка указывает роботизированному датчику, где он должен остановиться и отрезать конец каждой трубки. Полоски темнее остальной упаковки, поэтому автомат на конвейере их легко читает. Если вам интересно, что входит в состав зубной пасты, которую вы намереваетесь купить, либо уже купили, то достаточно прочитать на этикетке, какие ингредиенты входят в состав вашей зубной пасты. Наш вердикт: все, что говорится в видеоролике – неправда.

Melo detektoriaus komentaras

Системы цветового кодирования зубной пасты просто не существует. Компании по уходу за полостью рта не маркируют свои зубные пасты цветными полосками, чтобы попытаться обмануть потребителей и скрыть от них ингредиенты. Они фактически помогают в производстве тюбиков для зубной пасты, сообщая световым датчикам, где находится конец тюбика, чтобы его можно было правильно разрезать и запечатать. Детально прочитать про процесс производства тюбиков зубной пасты можно здесь, а посмотреть видео – здесь (на видео четко видно, как автомат спаивает края цилиндрического тюбика именно по отметке на тюбике – ред.).
Скриншот из социальных сетей

На сайте Американской стоматологической ассоциации можно узнать: хотя ингредиенты, которые входят в состав разных паст, немного различаются, все зубные пасты содержат одни и те же общие компоненты:

* Мягкий абразив: с помощью зубной щетки они помогут удалить мусор и пятна с поверхности;

* Увлажнители: этот ингредиент помогает предотвратить потерю воды и предохраняет зубную пасту от высыхания и липкости;

* Ароматизаторы: это то, что придает вашей зубной пасте немного сладости и свежий мятный аромат. Поскольку они не содержат сахара, они также не способствуют разрушению зубов;

* Загустители: также известные, как связующие: они помогают стабилизировать формулу зубной пасты;

* Моющее средство: это пенообразующее действие происходит от моющего средства. Это также помогает распределить зубную пасту по всему рту и очистить зубы.

Наряду с вышеперечисленными ингредиентами в состав некоторых зубных паст входят специальные компоненты, которые используются по разным причинам.

* Отбеливающая: отбеливающая зубная паста содержит перекись кальция или перекись водорода для удаления пятен и отбеливающего эффекта;

* Чувствительные зубы: зубная паста для чувствительных зубов содержит десенсибилизирующее вещество, например, нитрат калия или хлорид стронция. Если вы когда-нибудь делали глоток горячего кофе или кусали мороженое и чувствовали острую боль, возможно, вам подойдет этот тип зубной пасты;

* Зубная паста для детей: детская зубная паста содержит меньше фтора, чем зубные пасты для взрослых, из-за риска случайного попадания в организм. Избыток фтора может повредить зубную эмаль и вызвать флюороз зубов;

* Борьба с зубным камнем или налетом: зубной камень – это затвердевший зубной налет. Зубная паста, рекламируемая для борьбы с зубным камнем, может содержать цитрат цинка или триклозан. В одном из обзоров было показано, что зубная паста, содержащая триклозан, уменьшает количество зубного налета, гингивита, кровоточивости десен и кариеса по сравнению с зубной пастой, не содержащей триклозана.

* Курение: зубные пасты для курильщиков содержат более сильные абразивные вещества для удаления пятен, вызванных курением.

* Без фтора: несмотря на убедительные доказательства важности фтора для здоровья полости рта, некоторые потребители выбирают зубные пасты без фтора. Такая зубная паста поможет очистить зубы, но не защитит их от кариеса по сравнению с пастой, содержащей фтор.

На что еще обратить внимание при выборе зубной пасты:

* Ppm: указывает на концентрацию фтора в пасте и в норме должен составлять 0,13-0,15%. Фтор – строительный материал для наших костей, но его не должно быть слишком много. Например, для дошкольников норма ppm зубной пасты составляет 0,05;

* RDA: определяет абразивность пасты (ее способность чистить механически). RDA варьируется от 20 (для чувствительных зубов) до 250 (для интенсивного отбеливания) единиц. Пасты с высоким индексом RDA разрешается использовать только курсами раз в 1-2 года;

* М (6М, 12М или 24М); количество месяцев, в течение которых продуктом можно пользоваться после вскрытия упаковки. Пометка обычно ставится на рисунке баночки с открытой крышкой.

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