Правда, что "были опубликованы фотографии, доказывающие существование в Антарктиде пирамид, мегалитических объектов"?

Teiginiai
„Антарктида глазами команды адмирала Берда, глазами полярных исследователей: такую Антарктиду запрещено показывать. Ее пространство тщательно охраняют военные всех стран и коалиций. В загадочные земли не попасть даже за все деньги мира, но сами эти территории уже давно исследованы учеными разных правительств. Вот она глазами инсайдера, который не побоялся и поделился с нами секретными фотографиями” – сообщает закадровый голос. Во время ролика демонстрируются фотографии пирамид и таинственных строений.
Verdiktas
Во-первых, за достаточно скромные деньги любой желающий может купить тур в Антарктиду, отсюда явствует, что предупреждения о патрулях военных разных стран, денно и нощно охраняющих покрытый льдом континент – мистификация. Во-вторых, Антарктида подробно картографирована при помощи спутников. В-третьих, никаких секретных городов и строений в Антарктиде нет, что, кстати, можно легко подтвердить теми же самыми фотографиями, сделанными со спутников. И, наконец, в-четвертых, на территории Антарктиды находится около сотни научных полярных станций. Наш вердикт: видеоролик – мистификация и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
В Антарктике расположено порядка сотни научных полярных станций и баз различных стран, на которых ведутся научные (в том числе биологические, географические, геологические и метеорологические) исследования. Исследователи Антарктики подтверждают, а технология радиолокационного картографирования доказывает, что под поверхностью Антарктиды не существует ни одного города. Ученые использовали методы радиоэхозондирования для картирования местности под Антарктидой в течение последних 60 лет, сообщил нашим коллегам из издания USA TODAY по электронной почте Питер Фретвелл, исследователь Научного комитета по антарктическим исследованиям. „Ни в одной из этой обширной коллекции данных нет никаких свидетельств того, что нечто было создано руками человека или похоже на город”, – сказал Фретвелл.
Существование пирамид в Антарктиде также вымысел. Об этом можно прочитать здесь и здесь. Адмирал Берд действительно существовал и был известным полярным исследователем, однако теории конспирологов о том, что адмирал во время одной из своих экспедиций якобы вступил в контакт с инопланетянами, нашел тайный город инопланетной цивилизации в Антарктиде – также выдумка сторонников конспирологических теорий, неподтвержденная никакими фактами.
Доступ в Антарктиду действительно ограничен, но это не означает, что „вас туда не пустят”. Это ограничение связано с защитой уникальной экосистемы Антарктиды. Научные группы и туристы регулярно посещают Антарктиду при соблюдении определенных условий. С протоколом по охране окружающей среды к Договору об Антарктике (так называемый – Мадридский протокол) можно ознакомиться здесь.
Договор об Антарктиде
1 декабря 1959 года в Вашингтоне 12 стран, проводивших исследования в Антарктиде: Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, СССР, Южная Африка, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, подписали Договор об Антарктиде. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года. Договор об Антарктиде запрещает любые военные действия в Антарктиде и использование Антарктиды в военных целях. Он также запрещает любые ядерные испытания в Антарктиде. Договор направлен на обеспечение мирного использования Антарктиды в целях научных исследований и защиты окружающей среды. Со всеми документами, информацией о Договоре об Антарктике можно ознакомиться на сайте Секретариата Договора об Антарктике.
- Источники
- Сборник основных документов Системы Договора об Антарктике
- Договор об Антарктиде – текст и положения
- Путешествия в Антарктиду – доступны туристам
- Протокол по охране окружающей среды к Договору об Антарктике
- Антарктида – все, что мы о ней знаем
- Антарктида – самый южный и самый холодный континент
- Антарктические научно-исследовательские станции
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- Адмирал Берд – биография