Правда, что Билл Гейтс признал прививки от COVID-19 ошибкой?

В сообщении сказано, что Гейтс сожалеет и признает, что вакцина была ошибкой и приводится приписываемая миллиардеру цитата: "Мы совершили ужасную ошибку. Мы хотели защитить людей от опасного вируса. Однако выяснилось, что вирус менее опасен, чем мы думали. И вакцина намного опаснее, чем кто-либо мог подозревать".

Распространенная в социальных сетях цитата, приписываемая основателю Microsoft Биллу Гейтсу, в которой он якобы признает свою ошибку, указывает, что переоценил опасность COVID-19 и не оценил вред, приносимый вакциной.

Ложь. В сообщении представлена цитата 2021 года, якобы Гейтса, которая на самом деле взята с сайта The Exposé, на котором нередко распространяют разные конспиративные теории и неверную информацию. В статье, где содержится эта информация, отмечено, что публикация сатирическая, цитаты, которые там использованы, были выдуманы.

В статье можно найти ту же цитату, только на английском языке, которая появилась в Facebook на литовском: In an often anguished 19-minute televised speech, Gates said: We made a terrible mistake. We wanted to protect people against a dangerous virus. But it turns out the virus is much less dangerous than we thought. And the vaccine is far more dangerous than anyone imagined".

Эта цитата сначала появилась на английском языке. В 2021 г. на сайте The Exposé появилась статья под названием SATIRE – In an alternative universe Bill Gates has called for the withdrawal of all Covid-19 Vaccines ("САТИРА – В альтернативной Вселенной Билл Гейтс призвал отозвать все вакцины от Covid-19"). Сейчас эта статья уже удалена с сайта, но ее копия сохранилась в архиве ( здесь ).

" Детектор лжи " выяснил, что Гейтс никогда не говорил этого, а цитата взята с британского сайта The Exposé, который во время всей пандемии распространил ложную информацию о вакцинах COVID-19.

Похоже, что в самом начале, когда была создана статья, сразу не заявлялось, что она сатирическая, поскольку позже появилось примечание редактора: "Примечание редактора – когда мы первый раз представили эту статью, должны были в начале, а не в конце, ясно указать, что это сатира. Мы этого не сделали, извините..."

Далее в тексте подчеркнуто, что представленная история - выдумка, и Билл Гейтс никогда этого не говорил.

Эта цитата из сатирической статьи распространялась не только в Литве, но и, к примеру, на Таиланде, где ее разоблачили на AFP, когда в 2021 г. получили комментарий представителя Гейтса - тот подтвердил, что миллиардер никогда такого не говорил.

Поиск на разных платформах также не дал результата и не было найдено доказательств того, что эту фразу мог сказать Гейтс.