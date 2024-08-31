Правда, что „Билл Гейтс и Всемирная Организация Здравоохранения призвали армию насильно вводить вакцину отказавшимся от прививок во время новой пандемии“?

Ни Всемирная Организация Здравоохранения, ни Билл Гейтс не призывали правительства мировых государств к насильственным действиям по отношению к людям, желающимотказаться от вакцинирования во время будущей пандемии. Чтобы в этом убедиться, достаточно не полениться и проверить то, что сообщают как ВОЗ, так и Билл Гейтс. На официальном информационном портале ВОЗ информации о таком обращении со стороны организации к мировым правительствам не существует. Устав Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) не предусматривает какого-либо механизма силовых действии со стороны этой организации.