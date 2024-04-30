Правда, что "беженцы из Украины поджигают в Польше коммерческие здания и склады"?

Славомир Барнас, глава прокуратуры Южного района Катовиц, подчеркнул, что “предварительные результаты, полученные на стадии визуального осмотра, исключают возможность поджога в этом месте, не говоря уже о том, что виновниками были иностранцы”,

С материалом наших коллег из Польши по поводу пожара на складе компании Farmacol ознакомиться можно здесь. А здесь можно прочитать большой материал о пожаре, опубликованный одним из главных информационных порталов в Катовице. И в заключении приглашаем ознакомиться с материалом о том, как при помощи дезинформации и манипуляции пророссийские СМИ и блоггеры пытается разжечь национальную рознь между украинцами и поляками.