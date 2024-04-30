Правда, что "беженцы из Украины поджигают в Польше коммерческие здания и склады"?

Teiginiai
“Группа из украинских беженцев, недовольная политикой властей Польши в отношении поставки украинских товаров и слабой военной помощи, организовала акт возмездия и подожгла фармацевтический склад Farmacol в Катовице вечером 8 апреля”
Verdiktas
Доказательств того, что пожар на складе компании Farmacol в городе Катовице произошел, во-первых, из-за поджога и, во-вторых, что к нему причастны украинские беженцы в Польше, нет. Полиция и прокуратура Польши, которые занимаются расследование причин возникновения пожара, не подтверждают того, что имел место поджог. Публикации, которые указывают на украинцев, как организаторов поджога, первоначально появились в российских пропагандистских каналах в мессенджере Телеграм. Ранее в этих каналах уже неоднократно публиковались фальшивые сообщения. Наш вердикт – новость выдумана и является ничем иным, как дезинформацией, направленной на разжигание национальной розни.
Melo detektoriaus komentaras
Капитан Рафал Грушка из штаба пожарной службы города Катовице сообщил тогда местным средствам массовой информации, что возгорание произошло в складском зале, принадлежащем компании Farmacol. Пожар произошел в той части зала, которую арендовала компания Bolt, использовавшая его для хранения электрических самокатов. По неофициальным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрической системе.
Славомир Барнас, глава прокуратуры Южного района Катовиц, подчеркнул, что “предварительные результаты, полученные на стадии визуального осмотра, исключают возможность поджога в этом месте, не говоря уже о том, что виновниками были иностранцы”,
С материалом наших коллег из Польши по поводу пожара на складе компании Farmacol ознакомиться можно здесь. А здесь можно прочитать большой материал о пожаре, опубликованный одним из главных информационных порталов в Катовице. И в заключении приглашаем ознакомиться с материалом о том, как при помощи дезинформации и манипуляции пророссийские СМИ и блоггеры пытается разжечь национальную рознь между украинцами и поляками.
- Источники
- Farmacol в Катовице подожгли украинцы?
- Гигантский пожар на складе в Катовице. Густые клубы дыма поднимаются над городом
- Прокуратура выясняет причины пожара на улице Жепакова в Катовице. Поджог исключен
- Пожар на складе с электросамокатами в Катовице. Предварительная причина известна
- Российская дезинформация продолжает работать. Пугают поляков украинцами