План Даллеса, на существование которого ссылается господин Ковальчук, миф и никогда не существовал в реальности. О мифах, которые породил план Даллеса, можно прочитать здесь . ________________

Ни Аллен, ни Джон Даллес не являются основателями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Устав ВОЗ вступил в силу 7 апреля 1948 г. – в этот день ежегодно отмечается Всемирный день здоровья. О создании ВОЗ подробно можно узнать здесь. Идею создания Международной организации здравоохранения и разработки устава выдвинули делегаты из Китая и Бразилии. Устав ВОЗ подписан 22 июля 1946 представителями 51 члена ООН и 10 других государств, а 7 апреля 1948 он вступил в силу. ВОЗ финансируется за счет обязательных взносов стран-членов и взносов стран и партнеров. На конец 2023 года Всемирная Организация Здравоохранения получала 6,166 миллиона долларов финансирования из Фонда Рокфеллера, что ,грубо говоря, составляет 0,09 проц. от общего бюджета ВОЗ, поэтому говорить о финансовом влиянии фонда Рокфеллера на ВОЗ нам кажется абсурдной идеей.