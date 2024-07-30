Правда, что „алкоголь — это пожирающий тело дух, который на арабском языке называется аль – кухул“?

Teiginiai
“Алкоголь — это пожирающий тело дух, который на арабском языке называется аль – кухул. Джин – это вид духов в колдовстве. Алкоголь является порталом в низшие эфирные планы существования. Прием алкоголя разрушает связь с эфирным телом и открывает ваши чакры для атак духов и сущностей. Алкоголь разрушает мозг, ослабляет связь сознания и мозга. Все религии осуждают алкоголь, как производную колдовства, при полном опьянении теряется контроль, и человек становится одержимым,“ – сообщаю своим зрителям авторы видеоролика.
Verdiktas
Большинство фактов, на которые ссылаются авторы видеоролика, основываются на мифах, эзотерике и неправильной интерпретации событий, которые не подтверждаются научными данными и авторитетными источниками. Наш вердикт – неправда и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
1) Происхождение слова „алкоголь“: cлово „алкоголь“ происходит от арабского „الكحل“ (al-kuḥl или al-kuhul), что первоначально означало порошок сурьмы, используемый для подведения глаз (в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду). Позже это слово стало использоваться в европейских языках для обозначения напитков, содержащих в существенных количествах этанол. В словаре Merriam-Webster отмечаются арабские корни слова „alcohol“: „когда слово alcohol впервые появилось в английском языке, оно использовалось для описания порошков, таких, как сурьма, и не имело своего нынешнего значения до XVIII века“. Согласно Этимологическому словарю онлайн, одно из самых ранних известных использований этого слова относится к началу XV века, когда оно использовалось как „alcofol“ для описания „тонкого порошка, полученного путем сублимации“.
2) Алкоголь как „дух, который пожирает тело“: научных данных, подтверждающих, что алкоголь является каким-либо „духом“, тем более „пожирающим тело“ – нет. Слух о „духе, пожирающем тело“, на самом деле ведет свое происхождение от настоящего арабского слова. Английское слово „ghoul“ произошло от арабского „ghul“, которое в Этимологическом словаре онлайн описывается, как „злой дух, который грабит могилы и питается трупами“. Очевидно, что это совершенно иное слово, нежели „kuhl“ или „kuhul“, которое является настоящим корнем слова „alcohol“. Al в арабском языке это определенный артикль. Алкоголь – это химическое соединение, этанол, которое воздействует на организм человека. О химическом составе алкоголя и его физиологическое воздействие на организм можно прочитать здесь, здесь и здесь.
3) Связь алкоголя и колдовства: в некоторых культурах алкогольные напитки использовались в ритуальных и религиозных церемониях, но утверждение о том, что алкоголь является одним из видов „духов“ в колдовстве, не имеет научных доказательств.
4) Негативное влияние на организм человека: длительное и чрезмерное злоупотребление алкогольными напитками действительно может вызвать алкогольную зависимость, привести к повреждению мозга и когнитивных функций.
Источники
Национальный институт по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму – влияние алкоголя на организм человека