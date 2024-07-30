Правда, что „алкоголь — это пожирающий тело дух, который на арабском языке называется аль – кухул“?

2) Алкоголь как „дух, который пожирает тело“: научных данных, подтверждающих, что алкоголь является каким-либо „духом“, тем более „пожирающим тело“ – нет. Слух о „духе, пожирающем тело“, на самом деле ведет свое происхождение от настоящего арабского слова. Английское слово „ghoul“ произошло от арабского „ghul“, которое в Этимологическом словаре онлайн описывается, как „злой дух, который грабит могилы и питается трупами“. Очевидно, что это совершенно иное слово, нежели „kuhl“ или „kuhul“, которое является настоящим корнем слова „alcohol“. Al в арабском языке это определенный артикль. Алкоголь – это химическое соединение, этанол, которое воздействует на организм человека. О химическом составе алкоголя и его физиологическое воздействие на организм можно прочитать здесь, здесь и здесь.