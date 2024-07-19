Правда, что „актер Патрик Стюарт рассказал, как ученые за большие деньги разрабатывают заменители кокаина и героина, добавляя все это в муку“?

Глютен – это белок, присутствующий в семенах многих злаковых растений (в том числе и в пшенице, рже, ячмене), и он может вызывать проблемы у людей с целиакией или чувствительностью к глютену. Чувствительность среди людей к глютену действительно становится все более распространенной, но это не обязательно связано с самой пшеницей. Исследования показывают, что увеличивается количество случаев аллергий и непереносимости пищи, но причин много, включая генетику и изменения в окружающей среде. Утверждение о том, что глютен „может заклеить“ кровеносные сосуды и кишечник, научными данными не подтверждается. Разбор мифов о глютене можно прочитать здесь и здесь. Безглютеновые диеты популярны в основном по медицинским показаниям, а не из-за проблем с проверкой безопасности селекционной пшеницы. Ученые сходятся на том, что частое и избыточное потребление полуфабрикатов, фаст-фудов, газировки и мучных изделий может увеличить риск различных заболеваний, таких, как ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.