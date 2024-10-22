По какой Земле ходит Юрий Лоза, который не считает ее шаром?

Teiginiai
В видео известный российский певец и композитор Юрий Лоза рассказывает о том, что Земля плоская и приводит несколько доводов. Он утверждает, что нет ни одного макета реки, реализованного на шарообразной поверхности, поскольку реки не текут по шарообразной поверхности. Кроме того, ни в одном планетарии не представлена модель солнечной системы, где бы составляющие ее тела притягивались друг к другу. Наоборот, все закреплено на ниточках, палочках или куполе, как это утверждают „плоскоземельщики“. Движение самолетов и кораблей, по мнению Лозы, осуществляется по картам плоской земли, а эмблема Организации Объединенных наций – это карта плоской земли. Приверженцами теории плоской земли были многие известные люди прошлого, включая Аристотеля, Платона, Конфуция и аль-Фараби.
Verdiktas
Видео с Юрием Лозой, где он утверждает, что Земля – плоская, является набором конспирологических фейков, распространяемых известным человеком, что потенциально усиливает их эффект на аудиторию. Они легко опровергаются на основании знаний по физике из базовой школьной программы, а также посредством обращения к многочисленным фото- и видеоматериалов, сделанных участниками космических миссий и спутников.
Melo detektoriaus komentaras
Перед тем, как разбирать тезисы видео, стоит сказать несколько слов о персонаже их распространяющем. Юрий Лоза известен как певец и композитор, популярный в России и других постсоветских странах благодаря своим музыкальным хитам 1980-х гг. Однако в последние годы он также привлек внимание своими неоднозначными и зачастую провокационными высказываниями на различные темы. Лоза неоднократно делал заявления, которые не основаны на научных данных и воспринимаются многими, как конспирологические теории. Поэтому данный пример иллюстрирует тенденцию, когда известные люди, не обладая научными знаниями, могут вводить в заблуждение свою аудиторию, используя влияние, авторитет и популярность.
Теперь же обратимся к тезисам, представленные Юрием Лозой в этом видео. Они все относятся к сфере конспирологии и неоднократно опровергались научным сообществом. Теория плоской Земли не имеет под собой никаких научных оснований и противоречит множеству фактов, подтвержденных многолетними исследованиями в астрономии, географии, физике и других науках. „Детектор лжи“ неоднократно разбирал конспирологические вбросы о том, что Земля якобы плоская. Об этом можно прочитать здесь, здесь или здесь. Если кратко, то наша планета – это сфероид, несколько сплюснутый на полюсах и выпуклый на экваторе, что подтверждают многочисленные космические миссии, а также фото- и видеоматериалы, сделанные из во время полетов людей в космос и со спутников.
Вернемся к некоторым тезисам, изложенным Юрием Лозой. Утверждение, что реки не могут течь по шарообразной поверхности, абсурдно. Гравитация обеспечивает движение воды с высоты вниз, и форма Земли на это не влияет. Вода течет к точке с меньшей потенциальной энергией, что объясняется законами физики, независимо от того, является ли поверхность плоской или сферической. Разбор данного аргумента с точки зрения физики и наглядными изображениями доступен по этой ссылке. С определенной долей иронии автор данного разбора говорит, что уже в 7-8 классах школы заявления, что вода течет „вниз“ и не может течь „вверх“ – „это последствие прогуливания уроков“. Мы же добавим к этому, что если бы все было именно так, как утверждает Юрий Лоза, то плот из самой известной его песни просто не мог бы плыть по воде.
В планетариях используются упрощенными модели для визуализации движения планет, и это сделано для удобства восприятия, а не для демонстрации гравитационных сил. Настоящие гравитационные взаимодействия планет можно изучать через сложные компьютерные симуляции, доступные ученым, и, конечно, никто не делает „подвешенные на ниточках“ модели, чтобы доказать шарообразность Земли. Наличие нынешних компьютерных технологий позволяет более наглядно адаптировать данные симуляции для обычной публики, что делает модели, используемые в планетариях, скорее, артефактами, подтверждающими быстрое развитие технологий.
Карта на эмблеме ООН, как и другие проекции Земли, создана для удобства отображения поверхности сферы на плоскости. Существуют разные способы картографирования, и использование плоских карт вовсе не доказывает, что Земля плоская. Это всего лишь инструмент, который помогает ориентироваться на огромных расстояниях. Стоит помнить, что все такие плоские проекции искажают размеры объектов по мере их удаления от экватора. С коллекцией различных атласов и карт можно ознакомиться, например, на сайте National Geographic. Полеты и морские путешествия учитывают кривизну Земли и подтверждены многими практическими фактами, такими, как навигационные системы GPS, которые работают на основе сферической модели Земли.
Наконец, заявления о том, что Аристотель, Платон и другие мыслители поддерживали идею плоской Земли, исторически недостоверны. Тот же Аристотель был одним из первых, кто привел доказательства сферичности Земли, основываясь на наблюдениях за звездами и лунными затмениями.
Источники
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