По какой Земле ходит Юрий Лоза, который не считает ее шаром?

Вернемся к некоторым тезисам, изложенным Юрием Лозой. Утверждение, что реки не могут течь по шарообразной поверхности, абсурдно. Гравитация обеспечивает движение воды с высоты вниз, и форма Земли на это не влияет. Вода течет к точке с меньшей потенциальной энергией, что объясняется законами физики, независимо от того, является ли поверхность плоской или сферической. Разбор данного аргумента с точки зрения физики и наглядными изображениями доступен по этой ссылке . С определенной долей иронии автор данного разбора говорит, что уже в 7-8 классах школы заявления, что вода течет „вниз“ и не может течь „вверх“ – „это последствие прогуливания уроков“. Мы же добавим к этому, что если бы все было именно так, как утверждает Юрий Лоза, то плот из самой известной его песни просто не мог бы плыть по воде.