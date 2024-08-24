Зуокас заговорил о способах борьбы с наркотиками в столице

„Жители районов Маркучай и Науининкай публично поднимают вопрос открытого распространения наркотиков рядом с их домами. Конечно, таких мест в столице немало. Это уму непостижимо…. преступления совершают рядом с нами, в интернете полно доказательств, а полиция и ответственные учреждения ничего не могут сделать“, – писал Зуокас.
Он перечислил всех, с кем в последнее время обсуждал этот вопрос: это полиция, представители ромской общины. Кроме того, он посетил совещание у вице-мэра, посвященное этой теме. После этих встреч он сделал вывод: проблему можно решить, надо только иметь желание и работать. Политик предположил, что, возможно, решению проблемы мешает то, что этот „бизнес“ кому-то приносит прибыль.
Зуокас поделился способами решения проблемы:
„1. Повышение расходов/убытков торговцев и распространителей. Это тяжелая и непрестанная работа – обыски, рейды и т.д. Но она необходима.
2. Смена источников дохода. Это особенно актуально для ромов, которым практически невозможно найти нормальную работу. Может, лучше платить им пособия и пресекать распространение наркотиков?
3. Ответственность владельца жилья. Очень эффективный способ. Полиция и прокуроры в судах должны требовать и добиваться конфискации имущества владельцев жилья, в котором торгуют наркотиками (если они знают об этом). Как я вижу, в Вильнюсе действуют группы лиц, специализирующиеся на аренде жилья для цыган (зачастую это жилье плохое), в этом жилье и торгуют наркотиками“, – писал политик.
Зуокас подчеркнул, что некоторые адреса распространителей наркотиков известны даже ему. Под его комментарием жители стали перечислять адреса, по которым, по их данным, также можно купить наркотики, чтобы полиция их проверила. Политик обратился к полиции и Вильнюсскому муниципалитету, попросил их связаться с ответственными ведомствами, чтобы те проверили, пригодно ли такое жилье для жизни людей.
„Несколько квартир на ул. Пакращё, 4 и Субачаус, 98, они принадлежат нескольким физическим лицам. Квартиры сдают в аренду ромам, в них торгуют наркотиками. Эти квартиры непригодны для жизни, а за квартиру площадью 40 кв. м, ромы, у которых нет официальных доходов, платят по 500 евро, а иногда и больше. Важно сказать, что один из этих людей - брат экс-комиссара Вильнюсской полиции. Это обстоятельство вызывает вопрос, не является ли это частью сети распространения наркотиков, в которой участвуют, к примеру, бывшие полицейские и их родственники. Известны и другие лица, действующие заодно“, – писал Зуокас.
Под этим комментарием экс-мэра вильнюсцы стали жаловаться на то, что службы неохотно реагируют на информацию о распространении наркотиков, на то, что полиция редко патрулирует в городе и не способна задержать распространителей.