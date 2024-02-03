Зуокас: стоимость строительства национального стадиона после индексирования может увеличится на 30 млн. евро

"Судя по тому, что говорит мэр города, если перевести в проценты, я не говорю о цене за дополнительные объекты, то сумма может увеличиться на 30 млн. евро. Она может увеличиться в зависимости от того, на сколько мест будет больше и сколько будет стоить еще одна баскетбольная арена", – сказал Зуокас.
"В любом случае приветствую сегодняшние действия, наконец-то BaltCap признала, что не сможет продолжить работу над проектом. Но суть в том, какой будет индексация, это будет зависеть от решений горсовета", – отметил он.
Зуокас положительно оценил вовлечение Арвидаса Авулиса в проект и решение увеличить число мест до 18 000, но критиковал намерение строить баскетбольную арену.
"Мы считаем, что еще одна баскетбольная арена не нужна, у нас на сегодняшний день уже есть две хороших, еще строят на деньги частных инвесторов. Это необоснованные расходы, которые увеличат общую стоимость проекта", – заметил Зуокас.
История строительства национального стадиона в Вильнюсе получила новый оттенок. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас 2 февраля сообщил, что фонд BaltCap выходит из проекта, на его место приходит компания одного из самых богатых людей в Литве Арвидаса Авулиса - Hanner.
"Сегодня мы представим все новости об обросшем легендами строительстве многофункционального комплекса. Из проекта выходит фонд BaltCap,на его место приходит Hanner", – сказал мэр в пятницу.
"По сути, у нас остается действующий договор с концессионером, проект жив, определенные моменты позже будут согласованы и представлены горсовету, но основная мысль - сегодня у нас есть принципиальное соглашение между Hanner и BaltCap о передаче акций", – прибавил глава города.
На ближайшем заседании горсовета представят проект решения об изменении договора с концессионером, цена будет индексироваться. Сумму мэр не назвал.
По словам Бенкунскаса, только фактическая стоимость строительства с начала 2020 г. до середины 2022 г. увеличилась на 40%. Муниципалитет намерен взять на себя лишь часть этих расходов.
История строительства нацстадиона в последнее время была омрачена новыми деталями.
Бывшего партнера фонда BaltCap, который управлял компанией Vilniaus daugiafunkcis kompleksas, Шарунаса Стяпукониса обвинили в присвоении и растрате миллионов из фонда.
В интервью BNS партнер BaltCap Симонас Густайнис сказал, что Стяпуконис мог растратить больше 30 млн. евро. BaltCap расторг договор со Стяпуконисом в ноябре 2023 года и обратился в правоохрану, когда выявил проблемы в финансах фонда.
Расследование дела Стяпукониса контролирует Европейская прокуратура, им занимается Служба расследования финансовых преступлений.
Авулис обещает построить арену в 2026 году.