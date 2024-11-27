Золотая жила для учреждений, выдающих справки водителям: новая система принесет 10 млн. евро в год

Чаще всего такая проверка здоровья водителей-любителей (водителей мотоциклов и легковых автомобилей) стоит от 20 евро, плюс 10-20 евро за справку психиатра, итого – 30-40 евро. Если речь идет о водителях-профессионалах (водителей грузовиков и автобусов) то справка бывает на 10 евро дороже.

Расценки за такой визит в разных клиниках разные. Часто цены отличаются даже в городах, а не в учреждениях. Например, в одной частной сети клиник Каунаса такая справка будет стоить 27 евро, в Паневежисе, Клайпеде и Шяуляй – 32 евро, а в столице целых 85 евро.

Во время проверки, у водителей проверяют зрение, слух, оценивают общее состояние, наличие хронических заболеваний и их влияние на вождение и заполняют декларацию чести водителей и тест на выявление вероятности апноэ. Необходимо также получить справку о состоянии психического здоровья.

В государственных клиниках эта услуга также платная, поэтому люди чаще обращаются в частные клиники, поскольку там быстрее можно попасть на прием к врачу. Если считать, что в среднем водитель за справку платит 40 евро, а, по данным за октябрь, пройти комиссию должны еще 115 000 человек, то к концу года клиники получат около 4 600 000 евро только за выдачу таких справок.

Кроме того, в ноябре 2023 года пресс-секретарь Regitrа сообщал, что с 1 января 2024 г. действующих справок не будет у 264 000 водителей, поэтому срок действия нового порядка перенесли до начала 2025 г.

Итак, теоретически все эти водители, если пройдут комиссию, заплатят в общей сложности около 10,5 млн. евро.