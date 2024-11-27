Золотая жила для учреждений, выдающих справки водителям: новая система принесет 10 млн. евро в год

Во время проверки, у водителей проверяют зрение, слух, оценивают общее состояние, наличие хронических заболеваний и их влияние на вождение и заполняют декларацию чести водителей и тест на выявление вероятности апноэ. Необходимо также получить справку о состоянии психического здоровья.
Расценки за такой визит в разных клиниках разные. Часто цены отличаются даже в городах, а не в учреждениях. Например, в одной частной сети клиник Каунаса такая справка будет стоить 27 евро, в Паневежисе, Клайпеде и Шяуляй – 32 евро, а в столице целых 85 евро.
Чаще всего такая проверка здоровья водителей-любителей (водителей мотоциклов и легковых автомобилей) стоит от 20 евро, плюс 10-20 евро за справку психиатра, итого – 30-40 евро. Если речь идет о водителях-профессионалах (водителей грузовиков и автобусов) то справка бывает на 10 евро дороже.
В государственных клиниках эта услуга также платная, поэтому люди чаще обращаются в частные клиники, поскольку там быстрее можно попасть на прием к врачу. Если считать, что в среднем водитель за справку платит 40 евро, а, по данным за октябрь, пройти комиссию должны еще 115 000 человек, то к концу года клиники получат около 4 600 000 евро только за выдачу таких справок.
Кроме того, в ноябре 2023 года пресс-секретарь Regitrа сообщал, что с 1 января 2024 г. действующих справок не будет у 264 000 водителей, поэтому срок действия нового порядка перенесли до начала 2025 г.
Итак, теоретически все эти водители, если пройдут комиссию, заплатят в общей сложности около 10,5 млн. евро.
По данным представителей медучреждений, такая проверка занимает около 20 минут, если проверка должна быть более тщательной, и есть дополнительные заболевания, которые должен оценить конкретный специалист, выдача справки займет 1-3 рабочих дня.
Многие сомневаются в надежности таких проверок. Обычно их оценивают как сбор за возможность управлять автомобилем, поскольку врачи выполняют дежурную проверку за несколько минут, не уделяя пациенту особого внимания.
26 ноября специалист в сфере коммуникаций Яунюс Шпакаускас поделился в Facebook своим опытом, рассказав, что получил справку за 3 минуты. Он назвал введенную практику „ограблением людей, которое поддерживает государство“.
„Эта до тупизны абсурдная система „проверки“ здоровья, которую, не будем скрывать, надо записать в число золотых жил, созданных лоббистами частных клиник, не имеет ничего общего со здоровьем, безопасностью участников движения, даже при наличии массы бумажек, которые в спешке надо заполнить по интернету“, – возмущался Шпакаускас.
И это нередкий случай, многие водители описывают похожую методику – приходишь, платишь, уходишь.
„Доктор“ проверил здоровье, параллельно наставляя по телефону сына, чтобы тот разогрел борщ“, – рассказал один из читателей Delfi.
Однако, неважно, как была получена справка, она является официальным документом.
„Мы получаем данные из E.sveikatа и мы не оцениваем, как она выдана, это ответственность врача. Мы получаем сам факт, принимаем решение о сроке годности водительского удостоверения“, – сказал в передаче на Delfi представитель Regitra Таутвидас Палюлис.
Узнать, сколько действует справка, водитель может, если подключится к своей странице в Regitrа через „Электронные ворота власти“ или через поиск, тогда надо ввести персональный код и номер водительского удостоверения.