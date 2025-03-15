Знаменитые шяуляйские филины вывели трех птенцов: жизнь птиц в районе многоквартирных домов

„Сегодня ночью вылупился первый птенец. С днем рождения. Первый птенчик „южного района“. Сейчас его надо зарегистрировать как жителя Шяуляй“, – шутили представители организации Ekosistemų apsaugos centras, поделившиеся видео.

Вскоре сообщили о том, что вылупился второй птенец, а за ним и третий.

Первый вылупился 8 марта, а третий – 11 марта.

Ассоциация рассказывает о жизни птенцов. Многих рассмешило видео, на котором в гнездо залетел голубь.

Размножение филинов зависит от генетического разнообразия вида, поэтому в Литву завезли несколько молодых птиц из Чехии и Швейцарии.

Филины нужны природе, они регулируют численность популяций других птиц и грызунов.