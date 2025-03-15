2025.03.15 20:22

Знаменитые шяуляйские филины вывели трех птенцов: жизнь птиц в районе многоквартирных домов

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Didieji apuokai su jaunikliais
Didieji apuokai su jaunikliais
ФОТО: Stopkadras

Популярные шяуляйские филины вывели трех птенцов. Филин - редкая птица Литвы, всего в стране насчитывается 10–15 пар.

„Сегодня ночью вылупился первый птенец. С днем рождения. Первый птенчик „южного района“. Сейчас его надо зарегистрировать как жителя Шяуляй“, – шутили представители организации Ekosistemų apsaugos centras, поделившиеся видео.

Вскоре сообщили о том, что вылупился второй птенец, а за ним и третий.

Первый вылупился 8 марта, а третий – 11 марта.

Ассоциация рассказывает о жизни птенцов. Многих рассмешило видео, на котором в гнездо залетел голубь.

Размножение филинов зависит от генетического разнообразия вида, поэтому в Литву завезли несколько молодых птиц из Чехии и Швейцарии.

Филины нужны природе, они регулируют численность популяций других птиц и грызунов.

Муниципалитет Шяуляй рассказывал, что были проблемы из-за использования дронов, самка даже улетела из гнезда, оставив кладку. Однако проблему решили и птицам удалось дождаться вылупления птенцов.

По данным ассоциации, рядом с многоквартирным домом, где гнездятся филины, было запрещено поднимать дроны и тревожить птиц иными способами.

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