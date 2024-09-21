Знаменитые швянтойские чебуреки вызвали легкий шок и разочарование – не попадайтесь на крючок маркетинга

Изображение похоже на то, которое вы видите каждое воскресенье в церкви во время мессы, когда священник кладет в рот верующим крохотный кусочек оплатки. Не скрою, что я тоже „попался“ на этот рекламный трюк, но когда я шел пробовать эти чебуреки, меня всегда отталкивала информация о том, что нужно ждать несколько часов, прежде чем наконец-то представится возможность попробовать эти чебуреки.
То, что там люди стояли в очереди от 1,5 до 2 часов, подтвердили и мои хорошие друзья, которые позвонили мне, когда, наконец, получили возможность сесть за освободившийся столик после стояния в длинной очереди. Странно было только то, что когда их попросили позвонить позже и поделиться впечатлениями о вкусе чебуреков, они не позвонили и не взяли трубку. Так что не могу сказать, сколько времени пришлось ждать самих чебуреков. Потом я подумала, что после вкусных, огромных чебуреков они впали в божественный экстаз и поэтому проигнорировали мои звонки. Потом мое любопытство взяло верх, и я не удержался и поехал в Швентойи попробовать те самые чебуреки, о которых все говорят.
Чтобы не стоять в очереди, я выбрал для визита понедельник, и мы зашли в бар после открытия. Так мы избежали потери времени в очереди.
Выбор меню обширный, но табличка на доске у входа предупредила, что ничего, кроме чебуреков, сегодня нам не будет. И мы, конечно, не печалились по этому поводу, ведь нашей целью были именно знаменитые чебуреки. Понятно, немного удивила цена - 10 евро, но еще более удивительным было то, что цена чебурека со свининой или говядиной одинакова.
Все мы прекрасно знаем, что свинина дешевле говядины, а если к говядине добавить еще и сыр, то стоимость этого чебурека возрастает еще больше.
Чтобы есть чебуреки без инструментов еще выдают и перчатки, но в той части террасы, где мы сидели, было жарко, как в теплице, поэтому перчатки я использовал только для съемок.
Хочу отметить, что персонал здесь не только профессиональный, но и очень дружелюбный.
Когда нам, наконец, принесли чебуреки, я испытал легкий шок, но это была не эмоция, наполненная радостью, а скорее разочарованием, потому что поданные нам чебуреки были значительно меньше тех, которым радовался Ориюс Гасановас. Он с этим чебуреком был словно с крышкой канализационного люка.
В моих руках чебурек уже не выглядел так эффектно.
Резюмирую. За маркетинговое решение - заманить массы размером чебуреков - твердая 5/5. Не менее высокой оценки заслуживает и вкусное тесто для чебуреков.