Зимы в этом году уже не будет: натуралисты и синоптики обращают внимание на странные аномалии

По их словам, число дней с толщиной снежного покрова ≥5 см, если сравнивать1961–1990 и 1991–2020 гг, тоже сократилось на три недели: с 60 до 39 в год.

„Число дней со снежным покровом (≥1 см) бывает больше в январе и феврале: в 1961–1990 гг их было 22–23, а в 1991–2020 гг - 17–19“, – указали специалисты.

Кроме того, по последним данным, больше таких дней бывает в Жемайтии, в северной, восточной и юго-восточной части Литвы (около 70–78 дней), а меньше – в Ниде, Клайпеде и Кибартай (46–47 дней).

В социальных сетях Литовская гидрометеорологическая служба поделилась интересной статистикой о снеге в Литве. По данным службы, количество дней, когда толщина снежного покрова составляет ≥1 см („дни со снежным покрытием“), если сравнивать периоды 1961–1990 и 1991–2020 г., сократилось на три недели: с 85 до 64 дней в год.

Климатолог Донатас Валюкас сказал, что если смотреть в целом, то зима в этом году нехолодная.

Отмечают, что дольше всего снег лежит на Медининкской возвышенности, в 25 км к юго-востоку от Вильнюса, между холмами Аукштояс, Круопине и Барсукине“, – сказали синоптики.

В Литве дольше снег лежит в еловых лесах и на Швенченской и Медининкской возвышенностях.

„За последние 10 лет все чаще снега не бывает совсем или образуется нетолстый слой, который сохраняется очень недолго.

„Больше всего таких дней сейчас бывает на Жемайтийской возвышенности и в юго-восточной части Литвы (44–50 дней), а меньше – в Клайпеде и Кибартай (26–28 дней). Таких дней бывает больше в январе и феврале: 1961–1990 г. их было 17–18, а в 1991–2020 гг – 12“.

„В январе будет теплее обычного. Наверное, и эта зима будет относиться к теплым“, – сказал климатолог.

По нынешним прогнозам, в этом году зима также будет теплой.

„Тогда не было снега, а холодов было еще меньше. Тогда все зимние месяцы были теплыми“, – вспоминал Валюкас.

Они меняются больше, чем другие времена года. Теплые зимы повторяются все чаще“, – сказал он.

Если говорить о более широком контексте, то из-за глобального потепления зимы у нас становятся теплее.

„Растения, точнее грибы, реагируют на это. Например, люди собирают лисички, растут грибы. Зимний опенок появляется во время оттепели и обычной зимой.

Поскольку погода за окном не зимняя, в растительном и животном мире наблюдаются разные аномалии. Натуралист Алмантас Кулбис заметил, что теплы зимы бывают каждые несколько лет.

На вопрос, какой прогноз делают на февраль, он сказал, что пока говорить рано, но заметил, что отдельные холодные дни могут быть, но нельзя сказать будет ли много снега.

„Сейчас теплее, чем должно быть у нас зимой. Последствия могут быть такими, что из-за отсутствия снега не будут пополняться грунтовые воды“, – заметил специалист.

Сейчас люди показывают в сетях, что собирают грибы. Значит, за грибами можно ходить круглый год. Но обычно лисички растут до конца октября, реже их встречают в ноябре, а в этом году их собирали на Рождество.

И сейчас люди находят лисички. Но надо знать, что даже несильные морозы повреждают грибы. Лисичка - такой гриб, что не всегда замечаешь, что он портится, поэтому надо быть осторожными. Нельзя есть гриб, который замерз, а потом оттаял“, – предупредил натуралист.

Натуралист сказал, что в лесах находят и другие грибы, только они несъедобные.