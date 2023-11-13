Зиму предсказывать все труднее: в этом году дорожные работники дежурят уже с середины октября

Эксперты говорят, что хотя трудно предсказать, будет ли зима в этом году ранней и холодной, лучше не затягивать с подготовкой к зимнему сезону: этим уже занимаются компании, обслуживающие дороги, да и автомобилистам тоже стоит поторопиться.
Снегопады в разное время
Снег, который выпадает в середине осени обычно не представляет проблемы для дорожных служб: нет необходимости в дополнительной уборке или обработке дорог, поскольку первый снег очень быстро тает.
По данным Литовской гидрометеорологической службы, в прошлом году первый снег в Литве выпал 16 ноября, что примерно на 2 недели позже обычного срока, а в этом году первый снег в окрестностях Утены выпал 8 октября, что примерно на 3 недели раньше обычного. Согласно многолетним данным, первый снег в Литве в среднем выпадает 4 ноября.
Как прокомментировала Диана Лубе, директор по обслуживанию территорий компании Ecoservice, официальная дата начала посыпания улиц песком и солью — 1 ноября, но в этом году бригады по уборке внимательно следили за погодными условиями уже с середины октября, а в последние выходные октября на улицы вышли первые машины с песочно-солевой смесью.
По словам Д. Любе, в ее практике чаще всего первый снег и уборка улиц начинаются в середине ноября, но в этом году подготовка была проведена раньше. Склады были заполнены солью еще в середине августа, подготовлена необходимая техника, созданы бригады, которые в случае необходимости сразу же приступят к расчистке улиц и тротуаров.
Погода, по словам специалиста, становится все более непредсказуемой, а изменения погодных условий происходят чрезвычайно быстро.
"В последнее время температура воздуха остается положительной. Однако даже при плюсовой температуре на дорогах может образоваться наледь. Если вечерняя температура воздуха составляет +3 градуса, то в течение ночи ведется мониторинг погоды, чтобы в случае необходимости на улицы города могла быть направлена дорожно-ремонтная техника. Если, например, в одном районе будет +3 градуса, а в другом — около нуля или отрицательная температура воздуха и к этому добавится влажность и сильный холодный ветер, то такие погодные условия способствуют образованию наледи на дорожном покрытии.
В последнее время температура воздуха на поверхности почвы, т.е., и на асфальтовом покрытие, опускается до 3,5-4 градусов, а бывали дни, когда и до +1 градуса, что представляет определенную опасность. Иногда водители видят на приборной панели плюсовую температуру и даже не задумываются о том, что дорожное покрытие гораздо холоднее и уже может быть очень скользким“, — поясняет Диана Лубе.
Прогнозировать погоду все сложнее
Несмотря на то, что прогнозы погоды, движение облаков и изменение температуры постоянно отслеживаются, прогноз может кардинально измениться всего за пару часов. "Наверное, нет ни одного климатолога, который мог бы с уверенностью ответить, какая зима нас ожидает и какие природные приметы могли бы подтвердить прогнозы.
С каждым годом шансы на точный прогноз погоды на ближайшие три дня становятся все призрачнее. Утром смотрим — 3 градуса ниже нуля, по прогнозу снег, через четыре часа — 1 градус выше нуля, без осадков. Такие колебания в один и тот же день уже становятся обыденностью. На самом деле невозможно предсказать, какой будет зима, сколько осадков выпадет, потому что общие изменения в природе радикальны", — пояснил Диана Лубе.
Избавляемся от покрышек цивилизованным способом
Полагая, что теплая осенняя погода может отсрочить наступление зимы, некоторые водители не спешат менять шины, хотя 10 ноября — это последний день для смены покрышек с летних на зимние.
Как отмечают специалисты по утилизации отходов, старые покрышки, к сожалению, можно найти повсюду: в лесах, у контейнеров для бытовых отходов, во дворах. И так ежегодно.
И это несмотря на то, что выброшенные покрышки чрезвычайно загрязняют окружающую среду и могут разлагаться в течение 150 лет.
Следует знать, что водители, которые покупают новые автомобильные покрышки, могут оставить старые в том же магазине или сдать их в специальные пункты приема крупногабаритных отходов, которые принимают четыре шины в год бесплатно. Старые покрышки также принимаются бесплатно при их замене в автосервисе. Если у вас дома или в гараже завалялись старые покрышки, которые вы не успели утилизировать вовремя, то их можно сдать за небольшую плату в сортировочный центр Ecoservice, расположенный на улице Гарюну, 71 в Вильнюсе.
Покрышки перерабатывают определенным образом: отделяют резину от других компонентов, металл отправляется на переплавку, текстиль перерабатывается, а резина используется для производства различных изделий. В частности, из переработанного вторичного сырья производятся асфальтобетон, резиновые покрытия, защитные колышки и бортики для автостоянок.