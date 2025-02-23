2025.02.23 12:00

Зимородок – колибри долины реки Нерис

 
ru.DELFI.lt
Tulžys
Tulžys
ФОТО: R.Aitmano nuotr.

Если вы проявите внимательность, сможете заметить у реки Нерис необычайно красивую птицу – зимородок (Alcedo atthis). Это одна из самых красочных птиц Литвы. У птицы яркое оперение, сверху блестящее, голубовато-зелёное, с мелкими светлыми крапинками на голове и крыльях, снизу ржаво-рыжее; полоска через глаз к затылку и горлышко светлые. Зимородок похож на колибри. Этот вид относится к исчезающим, его охраняют и в Литве и во всей Европе, пишет портал madeinvilnius.lt.

Зимородок размером чуть больше воробья. Голова у птицы большая, клюв длинный и прямой, крылья и хвост короткие. Птицы питаются рыбой, которую сами ловят в водоемах, водными беспозвоночными. Завидев добычу, зимородок зависает в воздухе совсем как колибри. Ежедневно птица съедает количество пищи равное 60% массы ее тела!

Зимородки роют гнезда в крутых береговых откосах, в непосредственной близости от водоема. Коридор ведущий в гнездо может достигать 60 см в длину. Вместо подстилки в гнезде лежит слой чешуи, рыбьих косточек и других пищевых остатков.

В региональном парке Нерис зимородки встречаются у рек Нерис и Дукшта.

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