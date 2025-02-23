Зимородок – колибри долины реки Нерис

Зимородок размером чуть больше воробья. Голова у птицы большая, клюв длинный и прямой, крылья и хвост короткие. Птицы питаются рыбой, которую сами ловят в водоемах, водными беспозвоночными. Завидев добычу, зимородок зависает в воздухе совсем как колибри. Ежедневно птица съедает количество пищи равное 60% массы ее тела!
Зимородки роют гнезда в крутых береговых откосах, в непосредственной близости от водоема. Коридор ведущий в гнездо может достигать 60 см в длину. Вместо подстилки в гнезде лежит слой чешуи, рыбьих косточек и других пищевых остатков.
В региональном парке Нерис зимородки встречаются у рек Нерис и Дукшта.