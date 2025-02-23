Зимородок – колибри долины реки Нерис

Если вы проявите внимательность, сможете заметить у реки Нерис необычайно красивую птицу – зимородок (Alcedo atthis). Это одна из самых красочных птиц Литвы. У птицы яркое оперение, сверху блестящее, голубовато-зелёное, с мелкими светлыми крапинками на голове и крыльях, снизу ржаво-рыжее; полоска через глаз к затылку и горлышко светлые. Зимородок похож на колибри. Этот вид относится к исчезающим, его охраняют и в Литве и во всей Европе, пишет портал madeinvilnius.lt.