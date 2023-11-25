Зимняя погода не уйдет: в выходные подморозит

В субботу днем на большей части территории Литвы будет облачно, возможны небольшие осадки, однако в зависимости от температуры осадки будут разными, например, на западе может идти мокрый снег и дождь. Местами прогнозируют гололед. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на воскресенье во многих районах выпадет снег. Местами прогнозируют гололед. Ночью будет 3-8 градусов мороза, местами до 10 градусов мороза. Днем осадки ожидаются лишь местами, будет 2-7 градусов мороза, у моря 0 градусов.