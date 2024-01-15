Зимний уход за домашними животными: советы от специалистов

Если животное живет дома, прогулки на свежем воздухе в холодную погоду следует несколько ограничить. Это особенно актуально для очень юных и пожилых питомцев, поскольку им сложнее регулировать температуру тела и они более чувствительны к изменениям погоды.

Важно, чтобы подстилка в конуре была сухой и теплой — для этого подойдут солома, сено, одеяла, шерсть, матрасы, лежаки с подогревом. Однако важно, чтобы подстилка не была влажной и заплесневевшей и не была "скомкана" внутри конуры. Владельцам также следует подумать о месте расположения конуры. Важно, чтобы она находилась в защищенном месте.

Если собака живет на улице, то конура — это основное место, где она прячется от дождя, ветра и холода, поэтому укрытие должно быть правильно подготовлено к холодам: дно конуры должно быть приподнято над землей, чтобы создать воздушный зазор и предотвратить проникновение холода и влаги непосредственно в конуру, стены конуры должны быть без щелей, защищены от сквозняков и протечек, а крыша должна быть влагонепроницаемой.

Обратите внимание на питание животных

С наступлением холодов питомцев следует кормить более питательными и высококалорийными кормами. Пропорции должны быть рассчитаны в соответствии с размером и весом животного, толщиной и длиной шерсти и подкожного жирового слоя. Чаще обновляйте миску с водой, наливайте теплую воду, которая замерзает медленнее.

Важно защищать от морозов не только домашних, но и сельскохозяйственных животных, поскольку высокая влажность и низкие температуры негативно сказываются на здоровье и самочувствии животных, снижая их продуктивность и повышая вероятность заболеваний дыхательных путей и вымени.



Важно поддерживать тепло в помещениях, где содержатся животные. В коровниках важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и благоприятную температуру. Важно проверить, чтобы окна и двери были хорошо закрыты, а в стенах не было щелей, чтобы избежать сквозняков.