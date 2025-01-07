2025.01.07 06:08

Зима закончилась: дождливая и теплая погода больше напомнит осеннюю

 
ru.DELFI.lt
Llietus sostinėje
Llietus sostinėje
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Во вторник зона низкого атмосферного давления в Литве обусловит облачную и сырую погоду.

В большинстве районов пройдут осадки. Самые интенсивные дожди прогнозируют на востоке страны. Воздух прогреется до 1-5, у моря до 6 градусов тепла. Дождь и тепло растопят снег.

Циклон обусловит погоду и в среду. Ночью во многих районах пройдут дожди, местами мокрый снег. По-прежнему будет ветрено. У моря порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Температура ночью будет около 0. В зависимости от района температура будет колебаться от -3 до 2 градусов тепла. Прогнозируют гололед. Днем дождя и мокрого снега будет больше. Днем температура составит 0-4 градуса тепла.

В четверг циклон уйдет на север. Атмосферное давление понемногу поднимется. Небольшие осадки прогнозируют только местами. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет 0-5 градусов мороза, только у моря прогнозируют 1-3 градуса тепла. Местами возможен гололед. Днем ветер немного успокоится. Температура составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В пятницу особых перемен не прогнозируют.

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