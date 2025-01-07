Зима закончилась: дождливая и теплая погода больше напомнит осеннюю

В большинстве районов пройдут осадки. Самые интенсивные дожди прогнозируют на востоке страны. Воздух прогреется до 1-5, у моря до 6 градусов тепла. Дождь и тепло растопят снег.

Циклон обусловит погоду и в среду. Ночью во многих районах пройдут дожди, местами мокрый снег. По-прежнему будет ветрено. У моря порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Температура ночью будет около 0. В зависимости от района температура будет колебаться от -3 до 2 градусов тепла. Прогнозируют гололед. Днем дождя и мокрого снега будет больше. Днем температура составит 0-4 градуса тепла.