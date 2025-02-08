2025.02.08 07:44

Зима вступила в свои права: когда мороз будет больше 10 градусов

 
ru.DELFI.lt

В субботу погоду обусловит зона высокого атмосферного давления. Ожидается переменная облачность.

Осадков в этот день не будет. Прогнозируют холодный юго-восточный ветер. Будет солнечно, но холодно. Днем прогнозируют от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Будет скользко.

В воскресенье погоду в Литве обусловит юго-западная часть ослабевающего антициклона. Без осадков. Ветрено. Ночью будет 3–8 градусов мороза, местами в Аукштайтии и Дзукии будет 9-11 градусов мороза. Днем около 0. После полудня от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В понедельник Литва останется в зоне действия высокого давления. Особых перемен не ожидается. Ветер успокоится. Ночью будет 4–9, на востоке местами 10–12 градусов тепла. Днем около 0.

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