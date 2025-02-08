Зима вступила в свои права: когда мороз будет больше 10 градусов

Осадков в этот день не будет. Прогнозируют холодный юго-восточный ветер. Будет солнечно, но холодно. Днем прогнозируют от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Будет скользко.

В воскресенье погоду в Литве обусловит юго-западная часть ослабевающего антициклона. Без осадков. Ветрено. Ночью будет 3–8 градусов мороза, местами в Аукштайтии и Дзукии будет 9-11 градусов мороза. Днем около 0. После полудня от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.