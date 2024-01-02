Зима входит в свои права, синоптики просят проявлять осторожность

 
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Pūga Vilniuje
Pūga Vilniuje
ФОТО: ELTA / Karolina Gudžiūnienė

Во вторник погоду в Литве обусловит юго-западная оконечность циклона. На юге страны небо будет облачным, местами пройдет небольшой снег, возможна метель, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.

На севере страны ожидается переменная облачность. Без осадков. Местами прогнозируют гололед. Будет дуть северо-восточный, восточный ветер, скорость ветра 7–12 м/с. Днем будет 5–10, на севере до 12 градусов мороза.

В среду в Литву придет циклон. Ночью на юге местами выпадет снег, днем осадки прогнозируют по всей Литве: на севере осадки будут небольшими, на юге– средней интенсивности, за Неманом местами выпадет сильный снег. Кое-где возможны небольшие метели.

Дороги покроются накатанным снегом, поэтому водителям надо проявлять осторожность. Будет дуть сильный восточный, северо-восточный ветер, местами порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Ночью будет 8–13, местами до 16 градусов мороза, днем будет 7–12 градусов мороза.

Циклон определит погоду и на четверг. И ночью, и днем во многих районах будет идти снег, интенсивные осадки прогнозируют на юге страны, местами прогнозируют метель. Будет дуть восточный, северо-восточный ветер, скорость ветра 8–13 м/с, ночью порывы достигнут 15 м/с. Ночью будет 9–14 градусов, на севере местами будет еще холоднее. Днем будет 8–13 градусов мороза.

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