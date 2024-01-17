Зима в Литве ударит с новой силой: климатолог предупреждает о новом циклоне

Пока зима радует всеми своими проявлениями - стоят морозы, лежит снег.
"На календаре уже середина зимы, но только календарной. Середина метеорологической зимы - 25 января, поскольку большая часть марта в Литве бывает больше похожа на зиму, чем на весну (...). Пока неясно, какой будет зима в этом году, но январь показал себя как настоящий зимний месяц", - сказал синоптик.
По его словам, в последние дни в Литве держится значительный снежный покров - в восточной Литве он достигает 18-24 см.
Завтра придет еще один циклон, который опять принесет осадки.
"Больше всего снега выпадет в центральной и восточной Литве (до 5–10 см) ночью и в первой половине дня, температура составит -3 – -8°C (у моря будет теплее).
В ночь на пятницу будет пасмурно, без осадков, однако днем с северо-запада придет атмосферный фронт, осадки ожидаются в основном на западе страны и в Жемайтии, днем будет -2 – -7°C (у моря – +2 – -3°C).
В субботу в Балтийский регион придет еще один циклон, (...) его центр пройдет над территорией Латвии и Литвы, поэтому снега выпадет еще больше.
В ночь на воскресенье прогнозируют мороз (-12 – -17°C, у моря – -5 – -10°C), днем будет -6 – -11°C (у моря будет теплее).
В начале следующей недели постепенно потеплеет, с середины недели прогнозируют оттепель.
Долгосрочные прогнозы показывают, что теплее чем обычно в Северной и Центральной Европе будет в конце января и в первую декаду февраля, а похолодание возможно лишь во второй половине февраля", – сообщает Станкунавичюс.
Синоптики сообщают, что минувшей ночью температура в Литве опустилась ниже, чем прогнозировали изначально.
Согласно прогнозам, ночью должно было быть 13-18 градусов, на западе 9-12, у моря 6-8 градусов, но на самом деле в ночь на среду во многих районах было 14–20, а местами на юго-востоке 21–23 градуса мороза.
Холоднее всего было в Шальчининкай -22,6°C, а теплее - в Швянтои, Клайпеде, Венте и Тельшяй - 10–13 градусов.