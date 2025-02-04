2025.02.04 07:16

Зима в Литве порадует снегом, но сильных морозов не ожидается

 
ru.DELFI.lt
Į šalį vėl sugrįžo žiema
Į šalį vėl sugrįžo žiema
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Во вторник днем над Литвой установится антициклон. Однако в высоких слоях атмосферы еще будет ощущаться влияние циклона, поэтому будет облачно.

Небольшие прояснения возможны лишь местами. Кое-где ожидаются незначительные осадки, в основном снег, только у моря будет идти мокрый снег или даже дождь. После обеда будет от 1-2 градусов мороза до 3-4 градусов тепла на западе.

В среду атмосферное давление немного увеличится. Будет больше прояснений, но во многих районах ожидаются небольшие осадки, в основном снег. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, а днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В четверг погоду обусловит атмосферный фронт. Он принесет осадки, в основном небольшие. Ночью будет идти снег, днем мокрый снег и дождь. Утром местами пройдет небольшой ледяной дождь. Утром будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря до 4 градусов тепла. Днем будет 1-6 градусов тепла, только в Аукштайтии местами будет 0-2 градуса мороза.

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