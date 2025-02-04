Зима в Литве порадует снегом, но сильных морозов не ожидается

Небольшие прояснения возможны лишь местами. Кое-где ожидаются незначительные осадки, в основном снег, только у моря будет идти мокрый снег или даже дождь. После обеда будет от 1-2 градусов мороза до 3-4 градусов тепла на западе.

В среду атмосферное давление немного увеличится. Будет больше прояснений, но во многих районах ожидаются небольшие осадки, в основном снег. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, а днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.