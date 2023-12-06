Зима упрочила свои позиции в Литве

В среду днем будет пасмурно, без особых осадков. Утром на востоке местами туман, после него появится иней, который при благоприятных условиях останется и днем. Днем будет 2-7 градусов мороза, холоднее будет на севере.

В ночь на четверг без осадков. Ночью и утром будет 3-8 градусов мороза, на востоке до 10 градусов ниже нуля В четверг днем местами, в основном на западе, ожидается небольшой снег. Днем будет 3-8 градусов мороза.